Asca-Boys Calcio: Ilardo porta in "paradiso" con un eurogol l'Asca, Sultana, con la complicità di Gatti, disattenzione incredibile sul gol del pari al 40', "all'inferno".

Resta tanto amaro in bocca ai padroni di casa per una vittoria buttata alle ortiche, dopo aver dominato il primo tempo ed aver giocato un secondo tempo ancora sotto shock sebbene equilibrato ed ancora alcune occasioni sbagliate per la troppa foga, o per la stanchezza sopraggiunta negli ultimi quindici minuti. L'Ovada nel primo tempo ha sofferto molto il gioco dell'Asca che in velocità e in fisicità sovrastava gli avversari. Da sottolineare, comunque, che i ragazzi di Mauro Sciutto con certosina metodicità non si disunivano e, facendo il loro gioco palla a terra ed a velocità costante, si rendevano molto pericolosi...

