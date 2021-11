Asca-Don Bosco Alessandria: Apertura di Taffurelli e doppietta di Haka poi l'assalto dell'Asca ma il big-match va alla Don Bosco

La posta in palio era alta, la vetta della classifica, per di più resa più vibrante, trattandosi di un derby cittadino. Che la gara non sarebbe stata facile per nessuna delle due contendenti era palese, e lo si è visto sin dai primi minuti quando entrambi gli schieramenti, a specchio con il 4-3-2-1, almeno per i primi dieci minuti non si sbilanciavano in avanti, mantenendo dietro la linea della palla almeno sette giocatori. Palla a terra con passaggi piuttosto lenti e prevedibili non permettevano di entrare in area con pericolosità sia alla Don Bosco che all'Asca. Anzi proprio i padroni...

