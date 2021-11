Asca-Frugarolese: Arimburgo toglie le castagne dal fuoco, segna il gol e tiene distante la rivale, di sempre, Don Bosco

Chi l'avrebbe detto? Una bella Frugarolese mette in difficoltà i primi della classe, che devono tirare fuori tutte le loro energie per averne ragione. Sempre più consapevole delle proprie capacità e dell'ebbrezza da primato l'Asca non molla, vuole ribadire, se ce ne fosse bisogno, che lassù qualcuno li ama. Ben disposte in campo, entrambe le squadre con uno speculare 4-4-2, si danno battaglia sin dai primi minuti. Inaspettatamente la prima ad andare vicinissima al gol è la Frugarolese con Cavallero, a cui risponde poco dopo Robbia. Segue un sostanziale equilibrio in cui nessuna delle due riesce a rendersi veramente pericolosa,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con