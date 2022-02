Un attaccante fuori dal comune: a Cormano 18 gol in dieci presenze

La terza è la volta buona; finalmente Cob 91-Bonola “s’ha da fare” e dà ragione in modo netto ai ragazzi di Imbro, interpreti di un gioco fluido e piacevole. La partita termina 8-0 e mette in luce lo spavaldo 3-4-3 rossoblù. Leoni continua a far parlare di sé con la diciottesima rete in appena dieci presenze. Ma i suoi tre ruggiti odierni raccontano solo un volto della ben organizzata squadra di Cormano. Sono vivacissime le mezze punte De Ponte e Catena (sua la rete di apertura), incastonate in un sistema di gioco offensivo e ben oleato dal palleggio dei centrocampisti...

