Piemonte, la Regione mette in campo un forte sostegno all’Editoria locale

Ci sono molti modi per sostenere il territorio, le imprese, il tessuto sociale. Uno di questi è trovare le risorse, in momenti così complicati come quelli attuali non scontato, senza pregiudizi. L'informazione locale, di questo stiamo parlando, ha saputo trovare la forza per riuscire ad andare in edicola pur con mille difficoltà e ora si prepara con slancio ad affrontare le sfide del futuro.

Ed è in questo contesto che va letto il bando "dedicato agli interventi di sostegno della stampa di informazione periodica locale". L’atto, che si rifà alla legge regionale 18 del 25 giugno 2008, prevede che nel quadro degli obiettivi di promozione culturale, scientifica, sociale ed economica della collettività piemontese, la Regione sostenga promuova e valorizzi lo sviluppo sul proprio territorio della piccola imprenditoria editoriale dell'informazione periodica locale, quale componente del patrimonio culturale piemontese, strumento della diffusione delle conoscenze e dell'informazione ed elemento del sistema delle piccole e medie imprese piemontesi. L’importo messo a disposizione è pari a 337.500 euro.

Contestualmente è stata approvata una delibera con gli indirizzi, per il periodo 2021/2022, per il riparto dei fondi stanziati a favore degli operatori economici del sistema dell'informazione locale. Tale atto prende a riferimento la legge regionale 25 giugno 2008 n. 18 (Interventi a sostegno della stampa di informazione periodica locale) e la legge regionale 26 ottobre 2009 n. 25 (Interventi a sostegno dell'informazione e della comunicazione istituzionale via radio, televisione, cinema e informatica). Sulla base delle valutazioni tecnico-programmatiche operate, con riferimento agli operatori del settore dell'informazione locale indicati nell’elenco regionale annuale predisposto dal Corecom (previsto dall’art. 15 l.r. n. 1/2001 e s.m.i.), relativo alle emittenti radiofoniche-televisive ed editori locali che hanno sede locale e/o la sede operativa principale in Piemonte, questo atto prevede di destinare alle testate piemontesi risorse stimate nella misura di €.1.340.000.

«Abbiamo lavorato negli ultimi mesi incontrando le associazioni di categoria e riconoscendo il ruolo e il valore delle testate giornalistiche locali che fanno informazione, siano queste radio televisive, cartacee e dedite all’on line – commenta l’Assessore Andrea Tronzano – Come già realizzato lo scorso anno con un bonus Piemonte a loro dedicato abbiamo continuato su questa strada, dando anche un maggiore valore produttivo a chi opera in questo settore e che realizza un servizio utile e necessario all’intera collettività piemontese. Inoltre – conclude l’Assessore Tronzano – per la prima volta teniamo conto di tutti i canali distributivi e di una pluralità di testate attive sul territorio».