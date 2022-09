Elezioni: scandalo in Uruguay, Gente d'Italia svela i brogli sui voti degli italiani all'estero

Domenica si vota e anche all'estero la bagarre è altissima, così come il pericolo di inquinamento del voto. In Sudamerica, e più precisamente in Uruguay, il quoditiano Gente d'Italia, partendo da un video postato sui Social, parla senza mezzi termini di brogli e oggi è uscito con una edizione straordinaria (in allegato a El Pays). Qui, a questo link, l'edizione digitale messa a disposizione dalla società editrice perché, si legge sul sito del quotidiano «la gravità del momento merita un sacrificio economico da parte di tutti, […] Per amore della verità (tenuta ancora nascosta dalle istituzioni italiane a Montevideo) e dei propri fedeli lettori, gli unici ai quali 'Gente d'Italia' da sempre vuole rendere conto.