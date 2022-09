Europeo Futsal SS: il 13 ottobre il via a Montesilvano

Due settimane esatte alla partenza della nuova edizione del Campionato europeo di Fustal Sordi. Partenza il 10 ottobre per il raduno pre-manifestazione e il 13 via ufficiale per i ragazzi guidati dal CT Luca Aquilino attesi dalla prima gara con la Slovcchia.

Location del grande evento sarà Montesilvano (Pescara), dove arriveranno 16 squadre maschili e 10 femminili. Obbiettivo migliorare il terzo posto maschile ottenuto nell'edizione di quattro anni fa per una squadra che, a detta del CT «nutre sensazioni positive in vista di un appuntamento molto importante».

Il gruppo ha già rotto il ghiaccio nell'ultimo weekend disputando una'amichevole con l'Emilia Futsal ospitata alla Sky Arena di Salso Maggiore in occasione dell'esordio stagionale del campionato di Serie A L84-Catania trasmesso anche dalla nnota emittente televisiva.

In gol due volte Fabrizio Vanacore e Dustin Condello con Davide Longhi e Fabio Amas a completare il computo dei marcatori per una convincente vittoria 6-1. Una squadra che può vantare ben 3 elementi piamontesi che hanno anche militato nei campionati dilettantistici regionali: oltre al CT Aquilino, Edoardo Covino ed Edoardo Monaco, oggi militanti rispettivamente nella Saviglianese e nella Buttiglierese Futsal. Un motivo in più per provare a seguirla da vicino!