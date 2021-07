Pubblicate le iscritte in Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e Under 19

Non solo giovanili: con il comunicato numero 4 della stagione 2021/22 il Comitato Regionale LND Piemonte/VdA ha reso note le società iscritte alla prossima annata. Non mancano i problemi burocratici per alcune di esse (soprattutto le torinesi per la questione omologazione campi), così come non mancano i posti lasciati vacanti da società non iscritte. Il nome più importante, come però ampiamente annunciato nelle scorse settimane, è quello del Valle Varaita in Promozione, che non iscriverà la squadra al campionato. Nessun'altra esclusione di lusso: in Eccellenza le formazioni sono 35 (una in meno rispetto alla passata stagione), in Promozione 65 (una in meno rispetto alla passata stagione) e in Prima Categoria 110 (a causa delle fusioni tra Quart e Fenusma in River Plaine e di Pro Savigliano e Saviglianese in Saviglianese FBC).

A seguire l'elenco delle iscritte:

ECCELLENZA

ACCADEMIA BORGOMANERO, ACQUI, ALBA CALCIO, ALBESE, AYGREVILLE, BENARZOLE, BORGARO, BORGOSESIA, BORGOVERCELLI, CASTELLAZZO, CHISOLA, CITTA' DI BAVENO, CUNEO OLMO, DUFOUR VARALLO, FULGOR RONCO VALDENGO, GIOVANILE CENTALLO, LA BIELLESE, LA PIANESE, MORETTA, OLEGGIO, PINEROLO, PRO DRONERO, PRO EUREKA, RIVOLI, S.D. SAVIO ASTI, SETTIMO, STRESA SPORTIVA, VANCHIGLIA, VERBANIA.

In attesa della deroga da parte dell'Ufficio Impianti in "erba artificiale": ATLETICO TORINO, CBS, LUCENTO, VENARIA REALE.

In attesa di documentazione amministrativa mancante riguardo al "saldo contabile" (vedasi Comunicato): ALICESE ORIZZONTI, LG TRINO.

PROMOZIONE

ALPIGNANO, ARONA, ARQUATESE, ASCA, AZZURRA, BIANZE', BRIGA, BSR GRUGLIASCO, BULE'BELLINZAGO, BUSCA, CARMAGNOLA, CARIGNANO, CASELLE, CAVOUR, CHERASCHESE, CHIAVAZZESE 75, CITTA' DI COSSATO, DORMELLETTO, VIGLIANO, GAVIESE, INFERNOTTO, IVREA BANCHETTE, IVREA CALCIO, JUVE DOMO, LASCARIS, LUESE CRISTO, NICHELINO HESPERIA, NOVESE, OMEGNA, OVADESE, PANCALIERICASTAGNOLE, PASTORFRIGOR STAY, PEDONA, PIANEZZA, PIEDIMULERA, POLISPORTIVA MONTATESE, PRO VILLAFRANCA, QUINCITAVA, SAN GIACOMO CHIERI, SANTHIA', SANTOSTEFANESE, SCARNAFIGI, SIZZANO, SOMMARIVA PERNO, SPARTA NOVARA, SPORTIVA NOLESE, TORINESE, TROFARELLO, UNION BB VALLESUSA, V.D.A. CHARVENSOD, VALDRUENTO, VALDUGGIA, VALENZANA MADO, VILLAFRANCA, VILLARBASSE, VOGOGNA, VOLPIANO.

In attesa della deroga da parte dell'Ufficio Impianti in "erba artificiale": BACIGALUPO, BARCANOVA, POZZOMAINA

In attesa di documentazione amministrativa mancante riguardo alla "disponibilità campo di gioco in corso di validità da parte dell’ente proprietario" (vedasi Comunicato): CARRARA, CIT TURIN, MIRAFIORI, RIVAROLESE, SANMAURO.

PRIMA CATEGORIA

AGRANO SPORTIVA, ATLETICO RACCONIGI, BAJO DORA, BISALTA, BORGOLAVEZZARO, BOSCONERESE, BOVES MDG CUNEO, BRICHERASIO BIBIANA, CAFASSE BALANGERO, CALLIANO CALCIO, CANALE 2000 CALCIO, CANDIOLO, CANNOBIESE, CANOTTIERI ALESSANDRIA, CAPRIATESE, CARPIGNANO, CASELETTE, CASSANO CALCIO, CE.VER.SA.MA BIELLA, CIGLIANO CALCIO, COLLERETTO G.PEDANEA, COMIGNAGO CALCIO, CORIO, CORTEMILIA, COSTIGLIOLE, CREVOLESE, DON BOSCO ASTI, FELIZZANO 1920, FERIOLO CALCIO, FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, FULVIUS 1908, GASSINOSANRAFFAELE, GATTINARA F.C., JUNIOR CALCIO PONTESTURA, LA VISCHESE, MAPPANESE, MARENE, MARGARITESE, MATHI LANZESE, MOMO ATLETICO CALCIO, MONCALIERI CALCIO 1953, MONFERRATO, MONTANARO, MURAZZO, OLEGGIO CASTELLO, ORBASSANO A.S.P.A., ORNAVASSESE, PEROSA A.S.D., PINASCA, PIOSSASCO, POL. GRAND PARADIS, POLISPORTIVA B. CHIANOCCO, POLISPORTIVA BRUINESE, POLISPORTIVA GARINO, PONDERANO, PRALORMO, PRO COLLEGNO, PRO GHEMME, PRO PALAZZOLO, PRO POLONGHERA, PRO ROASIO, PSG, RIVER PLAINE, RORETESE 1975, S.NAZZARO SESIA, S.SEBASTIANO, S.SECONDO, SAINT VINCENT CHATILLON, SAN BERNARDO, SAN GIULIANO NUOVO, SAN MAURIZIO C.SE, SANMARTINESE CALCIO, SANT ALBANO, SAVIGLIANESE FBC 1919, SERRAVALLESE 1922, SEXADIUM, SOLERO, SPARTAK SAN DAMIANO, SPAZIO TALENT SOCCER, SPORTROERO, STRAMBINESE 1924, TASSAROLO, TORRI BIELLESI A.S.D., TRE VALLI, TRECATE CALCIO, VALDILANA BIOGLIESE, VALLE CERVO ANDORNO, VALLE PO, VALLORCO, VARZESE, VENAUS, VILLAR PEROSA, VILLASTELLONE CARIGNANO, VIRTUS VERCELLI, VIRTUS VILLADOSSOLA.

In attesa della deroga da parte dell'Ufficio Impianti in "erba artificiale": BARRACUDA, COLLEGNO PARADISO, KL PERTUSA, LESNA GOLD, RAPID TORINO, SAN GIORGIO TORINO.

In attesa di documentazione amministrativa mancante riguardo al "saldo contabile" (vedasi Comunicato): LA CHIVASSO, SPINETTESE 2013.

In attesa di documentazione amministrativa mancante riguardo al "saldo contabile" e alla "disponibilità campo di gioco in corso di validità da parte dell’ente proprietario" (vedasi Comunicato): SPORTING CENISIA

In attesa di documentazione amministrativa mancante riguardo alla "disponibilità campo di gioco in corso di validità da parte dell’ente proprietario" (vedasi Comunicato): AMA BRENTA CEVA, BORGATA CIT TURIN, CENISIA, RIVER, STELLA MARIS, SANTA RITA.

Per quanto riguarda l'Under 19 Regionale cambia poco su quello che già si sapeva sull'organico (link qui sotto). Le squadre iscritte sono 68, tenendo conto anche delle società che devono ancora presentare alcuni documenti per completare l'iscrizione (le stesse citate prima, a cui si aggiunge il REAL ORIONE V., in attesa della deroga da parte dell'Ufficio Impianti in "erba artificiale".