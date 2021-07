Ratificate iscrizioni e ripescaggi dall'Eccellenza all'Under 14

Un piccolo passo ulteriore verso la prossima stagione. Nel comunicato pubblicato mercoledì 28 luglio il Comitato Regionale ha reso note le iscritte ufficiali ai campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria e le 5 categorie Under. Ma procediamo con ordine.

ECCELLENZA

ACCADEMIA BORGOMANERO, ACQUI, ALBA CALCIO, ALBESE, ALICESE ORIZZONTI, ATLETICO TORINO, AYGREVILLE, BENARZOLE, BORGARO, BORGOSESIA, BORGOVERCELLI, CASTELLAZZO, CBS, CHISOLA, CITTA' DI BAVENO, CUNEO OLMO, DUFOUR VARALLO, FULGOR RONCO VALDENGO, GIOVANILE CENTALLO, LA BIELLESE, LA PIANESE, LG TRINO, LUCENTO, MORETTA, OLEGGIO, PINEROLO, PRO DRONERO, PRO EUREKA, RIVOLI, S.D. SAVIO ASTI, SETTIMO, STRESA SPORTIVA, VANCHIGLIA, VENARIA REALE, VERBANIA.

Nessuna novità rispetto alle ultime news da noi pubblicate. Il Borgosesia sta aspettando l'esito del ripescaggio in Serie D, mentre manca ufficialmente il Novara. Con l'organico a 35, un girone dei due sarà a 17 squadre, mentre l'altro resta a 18.

PROMOZIONE

ALPIGNANO, ARONA, ARQUATESE, ASCA, AZZURRA, BACICALUPO, BARCANOVA, BIANZE', BRIGA, BSR GRUGLIASCO, BULE' BELLINZAGO, BUSCA, CARMAGNOLA, CARIGNANO, CARRARA, CASELLE, CAVOUR, CHERASCHESE, CHIAVAZZESE 75, CIT TURIN, CITTA' DI COSSATO, DORMELLETTO, VIGLIANO, GAVIESE, INFERNOTTO, IVREA BANCHETTE, IVREA CALCIO, JUVE DOMO, LASCARIS, LUESE CRISTO, MIRAFIORI, NICHELINO HESPERIA, NOVESE, OMEGNA, OVADESE, PANCALIERICASTAGNOLE, PASTORFRIGOR STAY, PEDONA, PIANEZZA, PIEDIMULERA, POLISPORTIVA MONTATESE, POZZOMAINA, PRO VILLAFRANCA, RIVAROLESE, QUINCITAVA, SAN GIACOMO CHIERI, SANMAURO, SANTHIA', SANTOSTEFANESE, SCARNAFIGI, SIZZANO, SOMMARIVA PERNO, SPARTA NOVARA, SPORTIVA NOLESE, TORINESE, TROFARELLO, UNION BB VALLESUSA, VDA CHARVENSOD, VALDRUENTO, VALDUGGIA, VALENZANA MADO, VILLAFRANCA, VILLARBASSE, VOGOGNA, VOLPIANO.

Anche qui non c'è nulla di nuovo da segnalare, se non la già nota assenza del Valle Varaita. Così come in Eccellenza ci sarà la novità del girone dispari: vedremo quindi 3 gironi da 16 squadre e uno da 17, che potrebbe essere ancora una volta il B.

PRIMA CATEGORIA

AGRANO SPORTIVA, AMA BRENTA CEVA, ATLETICO RACCONIGI, BAJO DORA, BARRACUDA, BISALTA, BORGATA CIT TURIN, BORGOLAVEZZARO, BOSCONERESE, BOVES MDG CUNEO, BRICHERASIO BIBIANA, CAFASSE BALANGERO, CALLIANO CALCIO, CANALE 2000 CALCIO, CANDIOLO, CANNOBIESE, CANOTTIERI ALESSANDRIA, CAPRIATESE, CARPIGNANO, CASELETTE, CASSANO CALCIO, CE.VER.SA.MA BIELLA, CENISIA, CENTRO GIOVANI CALCIO AOSTA, CIGLIANO CALCIO, CNH INDUSTRIAL, COLLEGNO PARADISO, COLLERETTO G.PEDANEA, COMIGNAGO CALCIO, CORIO, CORTEMILIA, COSTIGLIOLE, CREVOLESE, DON BOSCO ASTI, FELIZZANO 1920, FERIOLO CALCIO, FOMARCO DON BOSCO PIEVESE, FULVIUS 1908, GASSINOSANRAFFAELE, GATTINARA F.C., JUNIOR CALCIO PONTESTURA, KL PERTUSA, LA CHIVASSO, LA VISCHESE, LESNA GOLD, MAPPANESE, MARENE, MARGARITESE, MATHI LANZESE, MOMO ATLETICO CALCIO, MONCALIERI CALCIO 1953, MONFERRATO, MONTANARO, MURAZZO, OLEGGIO CASTELLO, ORBASSANO A.S.P.A., ORNAVASSESE, PEROSA A.S.D., PINASCA, PIOSSASCO, POL. GRAND PARADIS, POLISPORTIVA B. CHIANOCCO, POLISPORTIVA BRUINESE, POLISPORTIVA GARINO, PONDERANO, PRALORMO, PRO COLLEGNO, PRO GHEMME, PRO PALAZZOLO, PRO POLONGHERA, PRO ROASIO, PSG, RAPID TORINO, RIVER, RIVER PLAINE, RORETESE 1975, S.NAZZARO SESIA, S.SEBASTIANO, S.SECONDO, SAINT VINCENT CHATILLON, SAN BERNARDO, SAN GIORGIO TORINO, SAN GIULIANO NUOVO, SAN MAURIZIO C.SE, SANMARTINESE CALCIO, SANT ALBANO, SANTA RITA, SAVIGLIANESE FBC 1919, SERRAVALLESE 1922, SEXADIUM, SOLERO, SPARTAK SAN DAMIANO, SPAZIO TALENT SOCCER, SPINETTESE, SPORTING CENISIA, SPORTROERO, STELLA MARIS, STRAMBINESE 1924, TASSAROLO, TORRI BIELLESI A.S.D., TRE VALLI, TRECATE CALCIO, VALDILANA BIOGLIESE, VALLE CERVO ANDORNO, VALLE PO, VALLORCO, VARZESE, VENAUS, VILLAR PEROSA, VILLASTELLONE CARIGNANO, VIRTUS VERCELLI, VIRTUS VILLADOSSOLA.

Servivano due società a completare l'organico di Prima Categoria e le abbiamo avute. Le due squadre che completeranno il "roster" delle 112 compagini che parteciperanno al campionato sono il Centro Giovani Aosta della famiglia De Ceglie e il CNH Industrial. Decisivo, per entrambe le formazioni, il secondo posto ottenuto in Seconda Categoria nella stagione 2019/20, che ha portato 25 punti a entrambe. Superate le altre 12 società, tra cui Rosta, Monregale, Vigone e Area Calcio AR.

UNDER 19 REGIONALE

ACCADEMIA BORGOMANERO, ACQUI, ALBESE, ALICESE ORIZZONTI, ALPIGNANO, AREA CALCIO ALBA ROERO, ARONA, AYGREVILLE, BACIGALUPO, BORGARO, BORGOVERCELLI, BRIGA, BSR GRUGLIASCO, BULE' BELLINZAGO, BUSCA, CARAGLIO, CARIGNANO, CASELLE, CASTELLAZZO, CBS, CE.VER.SA.MA BIELLA, CENISIA, CHERASCHESE, CHISOLA, CIT TURIN, CITTA' DI BAVENO, CITTA' DI COSSATO, CNH INDUSTRIAL, COLLEGNO PARADISO, CRESCENTINESE, CUNEO OLMO, FULGOR RONCO VALDENGO, GASSINOSANRAFFAELE, GIOVANILE CENTALLO, IVREA BANCHETTE, IVREA CALCIO, JUVE DOMO, L.G. TRINO, LA BIELLESE, LASCARIS, LUCENTO, MIRAFIORI, MONREGALE, NICHELINO HESPERIA, NOVESE, OLEGGIO, OVADESE, PANCALIERICASTAGNOLE, PEDONA, PINEROLO, POLISPORTIVA GARINO, PRO COLLEGNO, PRO EUREKA, QUINCITAVA, REAL ORIONE V., RIVAROLESE, RIVOLI, ROSTA, S.D. SAVIO ASTI, SAN GIACOMO CHIERI, SANMARTINESE, SANMAURO, SANTOSTEFANESE, SETTIMO, VDA CHARVENSOD, VALLORCO, VANCHIGLIA, VENARIA REALE, VIRTUS CIRIE', VOLPIANO.

Qualche piccola sorpresa tra le ripescate dell'Under 19 regionale. Ci si poteva aspettare una richiesta da parte del Borgosesia ma così non è stato: i granata, se non dovessero essere ripescati in Serie D, iscriveranno la propria Juniores al torneo provinciale di categoria. In virtù del terzo posto nell'Under 19 provinciale 2019/20 e delle formazioni iscritte nei campionati regionali balzano in cima alla graduatoria di ripescaggio il Caselle e il Settimo, che verranno aggregate alle altre 68 società già aventi diritto a partecipare. Beffate di pochi punti il Cameri e l'Infernotto.

UNDER 17

ACCADEMIA BORGOMANERO, ACQUI, ALICESE ORIZZONTI, ALPIGNANO, AREA CALCIO AR, ARONA, ARQUATESE, ASTI, BACIGALUPO, BARCANOVA, BORGARO, BORGOSESIA, BORGOVERCELLI, BRA, BRUINESE GIAVENO, BSR GRUGLIASCO, CARIGNANO, CASALE, CASELLE, CASTELLAZZO, CBS, CENISIA, CHERASCHESE, CHIERI, CHISOLA, CIT TURIN, CITTA’ DI BAVENO, CITTA’ DI COSSATO, COLLEGNO PARADOSIO, CRESCENTINESE, CUNEO OLMO, FOSSANO, GARINO, GASSINO SR, GIOVANILE CENTALLO, IVREA BANCHETTE, IVREA CALCIO, JUVE DOMO, LG TRINO, LA BIELLESE, LASCARIS, LUCENTO, MIRAFIORI, MONREGALE, NICHELINO HESPERIA, NOVESE, PECETTO, PEDONA, PINEROLO, POZZOMAINA, PRO EUREKA, QUINCITAVA, RG TICINO, RIVAROLESE, ROSTA, SCA ASTI, SD SAVIO ASTI, SETTIMO, SG DERTHONA, SALUZZO, SAN GIACOMO CHIERI, SAVIGLIANESE, SPARTA NOVARA, VDA CHARVENSOD, VANCHIGLIA, VENARIA, VERBANIA, VIRTUS CIRIÈ, VIRTUS MERCADANTE, VOLPIANO.

Salta all’occhio l’inserimento di tre squadre del bacino sud come Arquatese, Sca Asti e Pedona che potrebbero andare a scardinare la composizione dei gironi rispetto alla passata stagione specie perché le escluse sono Gozzano (bacino nord), Rivoli, Atletico Torino (due torinesi) e Bricherasio (pinerolese, ma inclusa nel bacino sud). Due possibili new entry come Sca Asti e Arquatese nel Girone E, andranno a scardinare l’assetto sud orientale dei gironi. Settimo sostituisce una torinese e Pedona il Bricherasio nel girone D.

UNDER 16

ACCADEMIA BORGOMANERO, ACQUI, ALBA CALCIO, ALPIGNANO, AREA CALCIO AR, ARONA, ARQUATESE VB, ASTI, AYGREVILLE, BACIGALUPO, BORGARO, BORGOSESIA, BORGOVERCELLI, BRA, BRUINESE GIAVENO, BSR GRUGLIASCO, CARAGLIO, CASALE, CASELLE, CASTELLAZZO, CBS, CHERASCHESE, CHIERI, CHISOLA, CIT TURIN, CITTA' DI BAVENO, CITTA’ DI COSSATO, COLLEGNO PARADISO, CRESCENTINESE, CUMIANA REAL, CUNEO OLMO, FOSSANO, GARINO, GASSINO SR, GIAVENO COAZZE, GIOVANILE CENTALLO, JUVE DOMO, IVREA BANCHETTE, IVREA CALCIO, LA BIELLESE, LASCARIS, LUCENTO, MIRAFIORI, MONREGALE, MOREVILLA, NICHELINO HESPERIA, NOVESE, PDHAE, PEDONA, PINEROLO, POZZOMAINA, PRO EUREKA, QUINCITAVA, RG TICINO, RIVAROLESE, ROSTA, SD SAVIO ASTI, SETTIMO, SG DERTHONA, SALUZZO, SAN GIACOMO CHIERI, SAVIGLIANESE, SPARTA NOVARA, VDA CHARVENSOD, VANCHIGLIA, VENARIA, VERBANIA, VILLASTELLONE CARIGNANO, VIRTUS CIRIÈ, VOLPIANO.

Anche negli Allievi FB muta la geopolitica dei gironi. A fronte di tre uscite dal Girone A (San Francesco, Alicese Orizzonti e Lg Trino) ne sale soltanto una dell’estremo nord (Juve Domo). Caraglio sicuramente nel Girone D, come il PDHAE nel B. Da capire come gestire il ripescaggio pesante della Rivarolese, territorio più di confine.

UNDER 15

ACCADEMIA BORGOMANERO, ACQUI, ALBESE, ALPIGNANO, AREA CALCIO AR, ASTI, AYGREVILLE, BACIGALUPO, BORGARO, BORGOSESIA, BORGOVERCELLI, BRA, BRUINESE GIAVENO, BSR GRUGLIASCO, CANDIOLO, CARAGLIO, CASALE, CASELLE, CBS, CENISIA, CHERASCHESE, CHIERI, CHISOLA, CIT TURIN, CITTA' DI BAVENO, CITTA’ DI COSSATO, COLLEGNO PARADISO, CRESCENTINESE, CUNEO OLMO, FOSSANO, GARINO, GASSINO SR, GIOVANILE CENTALLO, IVREA BANCHETTE, IVREA CALCIO, JUVE DOMO, KL PERTUSA, LA BIELLESE, LASCARIS, LUCENTO, MIRAFIORI, MONREGALE, NICHELINO HESPERIA, NOVESE, ORBASSANO, PDHAE, PECETTO, PEDONA, PIANEZZA, PINEROLO, POZZOMAINA, PRO EUREKA, QUINCITAVA, RG TICINO, RIVAROLESE, ROSTA, SD SAVIO ASTI, SG DERTHONA, SAN GIACOMO CHIERI, SANMARTINESE, SAVIGLIANESE, SPARTA NOVARA, SPAZIO TALENT SOCCER, VDA CHARVENSOD, VANCHIGLIA, VENARIA, VERBANIA, VIRTUS CIRIÈ, VIRTUS MERCADANTE, VOLPIANO.

La rinuncia post iscrizione dell’Arona, ha aperto la strada al ripescaggio in extremis del Garino. A pari punti (19) con la Sanmartinese, la società di Matacchione avrebbe pagato la più tardiva affiliazione rispetto ai novaresi. Tuttavia i rossoblù vanno a completare il roster insieme a Sanmartinese, Pecetto (al posto dei rinunciatari vicini di casa del PSG) e il Pozzomaina di Alfredo Cantone. Ripescaggio quest’ultimo che va a completare la filiera regionale (Under 19 esclusa) della società di via Monte Ortigara.

UNDER 14

ACCADEMIA BORGOMANERO, ACCADEMIA REAL TORINO, ACQUI, ALPIGNANO, AREA CALCIO ALBA ROERO, ASTI, ATLETICO TORINO, AYGREVILLE, BACIGALUPO, BARCANOVA, BORGARO, BORGOSESIA, BORGOVERCELLI, BRA, BRUINESE GIAVENO, BSR GRUGLIASCO, CALCIO LEINI', CAMERI, CARAGLIO, CASALE, CBS, CENISIA, CHERASCHESE, CHIERI, CHISOLA, CIT TURIN, CITTA' DI BAVENO, CITTA' DI COSSATO, COLLEGNO PARADISO, CRESCENTINESE, CUNEO OLMO, FOSSANO, GASSINOSANRAFFAELE, GIOVANILE CENTALLO, IVREA CALCIO, JUVE DOMO, KL PERTUSA, LA BIELLESE, LASCARIS, LUCENTO, MIRAFIORI, MONCALIERI, MONREGALE, NICHELINO HESPERIA, NOVESE, PEDONA, PIANEZZA, PINEROLO, PDHAE, POZZOMAINA, PRO EUREKA, QUINCTAVA, RG TICINO, RIVAROLESE, RORETESE, ROSTA, SAVIGLIANESE FBC, SCA ASTI, S.D. SAVIO ASTI, S.G.DERTHONA, SANMARTINESE, SETTIMO, SISPORT, SPARTA NOVARA, VDA CHARVENSOD, VANCHIGLIA, VENARIA REALE, VERBANIA, VIRTUS CIRIE', VOLPIANO.

La notizia grossa è che la Sisport torna ai regionali. Arrivata terza in graduatoria dietro a Leinì e Saviglianese, la società bianconera torna a alzare la sua bandiera nel massimo campionato di categoria grazie ai cinque posti vacanti. Insieme a loro salgono Leinì e Saviglianese, appunto, Cameri e Sca Asti (seconda annata ripescata).