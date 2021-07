Habemus Gironi: dall'Eccellenza alla Seconda categoria, dall'Under 19 all'Under 14 Regionali

Nel pomeriggio di oggi, 31 luglio, il Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta ha pubblicato tutti i gironi delle competizioni di carattere regionale. Dall'Eccellenza e alla Seconda Categoria nei Dilettanti e dall'Under 19 Regionale all'Under 14. Ecco i raggruppamenti.

ECCELLENZA

Girone A

A. Borgomanero, Al. Orizzonti, Aygreville, Baveno, Biellese, Borgaro, Borgosesia*, Borgovercelli, D. Varallo, FR Valdengo, La Pianese, LG Trino, Oleggio, Pro Eureka, Settimo, Stresa, Venaria, Verbania.

Girone B

Acqui, Alba Calcio, Albese, Atletico Torino, Benarzole, Castellazzo, Cbs, Chisola, Cuneo Olmo, G.Centallo, Lucento, Moretta, Pinerolo, Pro Dronero, Rivoli, S.D. Savio Asti, Vanchiglia.



PROMOZIONE

Girone A

Arona, Bianze’, Briga, Bule’ Bellinzago, Citta’ di Cossato, Chiavazzese, Dormelletto, Juve Domo, Omegna, Piedimulera, Santhia’, Sizzano, Sparta Novara, Valduggia, Vigliano, Vogogna. PROMOZIONE - B

Alpignano, Barcanova, Carrara 90, Caselle, Ivrea Banchette, Ivrea Calcio, Lascaris, Nolese, Pianezza, Quincitava, Rivarolese, Sanmauro, Torinese, Union BB Vallesusa, Valdruento, VDA Charvensod, Volpiano.

Girone C

Azzurra, Bsr Grugliasco, Busca, Carignano, Carmagnola, Cavour, Cheraschese, Infernotto, Nichelino Hesperia, Montatese, Pancaliericastagnole, Pedona, Scarnafigi, Sommariva Perno, Villafranca, Villarbasse

Girone D

Arquatese, Asca, Bacigalupo, Cit Turin, Gaviese, Luese Cristo, Mirafiori, Novese, Ovadese, Pastorfrigor Stay, Pozzomaina, Pro Villafranca, Sg. Chieri, Santostefanese, Trofarello, Valenzana Mado.

PRIMA CATEGORIA

Girone A

Agrano, Borgolavezzaro, Cannobiese, Carpignano, Comignago, Crevolese, Feriolo, Fomarco, Momo, Oleggio Castello, Ornavassese, Pro Ghemme, Sanmartinese, Trecate, Varzese, V. Villadossola.

Girone B

CeVerSaMa, Cigliano, Gattinara, J.C.Pontestura, La Chivasso, La Vischese, Ponderano, P.Palazzolo, P.Roasio, S. Nazzaro Sesia, Serravallese, Strambinese, Torri Biellesi, Valdilana Biogliese, Valle Cervo, V. Vercelli.

Girone C

Bajo Dora, Bosconerese, Cafasse Bal., CG Aosta, Cnh Industrial, Colleretto, Corio, Gassino SR, Mappanese, Mathi Lanzese, Montanaro, Grand Paradis, River Plaine, Saint Vincent Chatillon, San Maurizio C.se, Vallorco.

Girone D

Acc. Pertusa To, Beppe Viola, B.ta Cit Turin, Caselette, Cenisia, Collegno Paradiso, Lesna Gold, Chianocco, Pro Collegno, PSG, Rapid Torino, River 1951, S.Rita, San Giorgio To, Spazio Talent Soccer, Venaus.

Girone E

Barracuda, Bricherasio, Bruinese Giaveno, Candiolo, Moncalieri, Orbassano, Perosa, Pinasca, Piossasco, Garino, Pralormo, Pro Polonghera, San Secondo, San Bernardo, Villar Perosa, Villastellone.

Girone F

Ama Brenta Ceva, Atletico Racconigi, Bisalta, Boves Mdg, Canale, Marene, Margaritese, Murazzo, Roretese 1975, S.Sebastiano, Sant’Albano, Saviglianese, Sportroero, Stella Maris, Tre Valli, Valle Po.

Girone G

A.Canottieri Pizzerie, Calliano, Canelli 1922, Capriatese, Cassano, Cortemilia, Costigliole, DB Asti, Felizzano, Fulvius, Monferrato, San Giuliano Nuovo, Solero, Spartak San Damiano, Spinettese, Tassarolo.

SECONDA CATEGORIA

Girone A

Armeno, Bettole, Casale CC, Crodo, Dinamo Bagnella, Gravellona SP, Lozzolo, Maggiora, Mergozzese, Quaronese, Riviera d'Orta, Romagnano, San Maurizio, Voluntas Suna.

Girone B

Cameri, Gaglianico, La Cervo, Lessona, Lumellogno, O. Sant'Agabio, Pernatese, Pollone, Pro Novara, River Sesia, Rmantin, San Rocco, Valle Elvo, Virtus Mulino Cerano

Girone C

Agliè Valle Sacra, Aosta C511, Ardor San Francesco, Brandizzo, Castiglione, Chambave, Fiano Plus, J.Torrazza, La Romanese, Livorno Ferraris, P.Valmalone, Sciolze, Valdigne, Virtus Ciriè.

Girone D

Acc. Real Torino, Atletico Alpignano, Brunetta, Centrocampo, Moderna Mirafiori, Olympic Collegno, Real Orione Vallette, Real Torino, Respect, Rosta, San Paolo Torino, Sursum Corda, Susa, Vianney.

Girone E

Atletico Moretta, Atletico Volvera, Beiborg, Caprie GC, Cumiana Real, Vigone, Giaveno Coazze, Luserna, Olimpica Grugliasco, Onnisport, Pol.Castagnole, Salsasio, San Giorgio Piossasco, Tetti Rivalta.

Girone F

Andezeno, Area Calcio AR, Buttiglierese, Caramagnese, Carrù, Dogliani, Genola, Langa, Marentinese, Nicese, Nuova Astigiana, Orange Cervere, Sommarivese, Valfenera.

Girone G

Bagnasco, Caraglio, Garessio, Manta, Monregale, Olimpic Saluzzo, Piazza, Pol. San Rocco, Castagnaretta, San Benigno, San Chiaffredo, Val Maira, Valvermenagna, Villafalletto, Virtus Busca.

Girone H

Boschese, Atletico Acqui, Bistagno, Casalnoceto, Cassine, Castelnovese, Europa Bevingros Eleven, Fortitudo, Libarna, Pol. Frugarolese, Pozzolese, Predosa, Quargnento, Sale, Viguzzolese, Villaromagnano.

UNDER 19 REGIONALI

Girone A

Accademia Borgomanero, Arona, Biellese, Borgovercelli, Briga, Bulé Bellinzago, Ceversama, Baveno, Città di Cossato, FR Valdengo, Juve Domo, Lg Trino, Oleggio, Sanmartinese.

Girone B

Alicese Orizzonti, Aygreville, Settimo, Cnh Industrial, Crescentinese, Gassino SR, Ivrea Banchette, Ivrea Calcio, Pro Eureka, Quincitava, Rivarolese, Vda Charvensod, Vallorco, Volpiano.

Girone C

Alpignano, Borgaro, Bsr Grugliasco, Caselle, Collegno Paradiso, Lascaris, Lucento, Pro Collegno, Rivoli, Rosta, Sanmauro, Vanchiglia, Venaria, Virtus Ciriè.

Girone D

Cuneo Olmo, Albese, Area Calcio, Busca, Caraglio, Carignano, Cheraschese, Chisola, Giovanile Centallo, Monregale, Pancaliericastagnole, Pedona, Pinerolo, Garino.

Girone E

Acqui, Bacigalupo, Novese, Castellazzo, Cbs, Cenisia, Cit Turin, Mirafiori, Nichelino Hesperia, Ovadese, Real Orione Vallette, S.D. Savio Asti, San Giacomo Chieri, Santostefanese.

UNDER 17 REGIONALI

Girone A

Accademia Borgomanero, Alicese Orizzonti, Arona, Biellese, Borgosesia, Borgovercelli, Baveno, Città di Cossato, Crescentinese, Juve Domo, LG Trino, RG Ticino, Sparta Novara, Verbania.

Girone B

Borgaro, Settimo, Caselle, Gassino, Ivrea Banchette, Ivrea, Lascaris, Pro Eureka, Quincitava, Rivarolese, Vda Charvensod, Venaria, Virtus Ciriè, Volpiano.

Girone C

Alpignano, Bacigalupo, Barcanova, Bruinese, Bsr Grugliasco, Cenisia, Cit Turin, Collegno Paradiso, Lucento, Mirafiori, Pozzomaina, Rosta, Vanchiglia, Mercadante.

Girone D

Cuneo Olmo, Area Calcio, Bra, Carignano, Cheraschese, Chisola, Fossano, Giovanile Centallo, Monregale, Pedona, Pinerolo, Garino, Saluzzo, Saviglianese.

Girone E

Acqui, Arquatese, Asti, Novese, Casale, Castellazzo, Cbs, Chieri, Nichelino Hesperia, Pecetto, San Domenico Savio, SG Derthona, San Giacomo Chieri, Sca Asti.

UNDER 16 REGIONALI

Girone A

Accademia Borgomanero, Arona, Biellese, Borgosesia, Borgovercelli, Baveno, Città di Cossato, Crescentinese, Ivrea Banchette, Ivrea, Juve Domo, RG Ticino, Sparta Novara, Verbania.

Girone B

Aygreville, Borgaro, Settimo, Caselle, Gassino, Lascaris, PDHAE, Pro Eureka, Quincitava, Rivarolese, Vda Charvensod, Venaria, Virtus Ciriè, Volpiano.

Girone C

Alpignano, Bruinese, Bsr Grugliasco, Cbs, Chisola, Collegno Paradiso, Cumiana Real, Giaveno Coazze, Lucento, Nichelino Hesperia, Garino, Rosta, Vanchiglia, Villastellone.

Girone D

Cuneo Olmo, Alba Calcio, Area Calcio, Bra, Caraglio, Cheraschese, Fossano, Giovanile Centallo, Monregale, Morevilla, Pedona, Pinerolo, Saluzzo, Saviglianese.

Girone E

Acqui, Arquatese, Asti, Bacigalupo, Novese, Casale, Castellazzo, Chieri, Cit Turin, Mirafiori, Pozzomaina, San Domenico Savio, SG Derthona, San Giacomo Chieri.

UNDER 15 REGIONALI

Girone A

Accademia Borgomanero, Biellese, Borgosesia, Borgovercelli, Settimo, Baveno, Città di Cossato, Gassino SR, Juve Domo, Pro Eureka, Rg Ticino, Sanmartinese, Sparta Novara, Verbania.

Girone B

Aygreville, Borgaro, Caselle, Ivrea Banchette, Ivrea Calcio, Lascaris, Pianezza, PDHAE, Quincitava, Rivarolese, Vda Charvensod, Venaria, Virtus Ciriè, Volpiano.

Girone C

Alpignano, Bruinese Giaveno, Bsr Grugliasco, Cenisia, Cit Turin, Collegno Paradiso, Lucento, Mirafiori, Orbassano, Pozzomaina, Rosta, Spazio Talent Soccer, Vanchiglia, Mercadante.

Girone D

Cuneo Olmo, Bra, Candiolo, Caraglio, Cheraschese, Chisola, Fossano, Giovanile Centallo, Monregale, Nichelino Hesperia, Pedona, Pinerolo, Garino, Saviglianese.

Girone E

Acc. Pertusa To, Acqui, Albese, Area Calcio, Asti, Bacigalupo, Novese, Casale, Cbs, Chieri, Pecetto, S.D.Savio Asti, SG Derthona, San Giacomo Chieri.

UNDER 14 REGIONALI

Girone A

A. Borgomanero, Biellese, Borgosesia, Borgovercelli, Cameri, Casale, Baveno, Città di Cossato, Crescentinese, Juve Domo, RG Ticino, Sanmartinese, Sparta Novara, Verbania

Girone B

Aygreville, Borgaro, Leinì, Settimo, Gassino San Raffaele, Ivrea, PDHAE, Pro Eureka, Quincitava, Rivarolese, Vda Charvensod, Venaria, Virtus Ciriè, Volpiano

Girone C

Alpignano, Barcanova, Bruinese Giaveno, Grugliasco, Cenisia, Cit Turin, Collegno Paradiso, Lascaris, Lucento, Mirafiori, Pianezza, Pozzomaina, Rosta, Vanchiglia

Girone D

Cuneo Olmo, Area Calcio, Bra, Caraglio, Cheraschese, Chisola, Fossano, Centallo, Moncalieri, Monregale, Pedona, Pinerolo, Roretese, Saviglianese

Girone E

Pertusa, Real Torino, Acqui, Asti, Atletico Torino, Bacigalupo, Novese, CBS, Chieri, Nichelino Hesperia, San Domenico Savio, S.G. Derthona, Sca Asti, Sisport