Giovanile Centallo, la sezione del Futsal piazza i primi due colpi

Prime due mosse dal mercato per la formazione di Calcio a 5 della Giovanile Centallo. Il DS Roberto Ballario si assicura le prestazioni di Ahmed Hichri, ex LD Fossano, e di Giacomo "Jack" Faule, in arrivo dal Savigliano.

«Questo colpo di mercato è frutto di una costante e piacevole collaborazione che dura da ormai quattro anni con l’ormai ex Rhibo Fossano ed attuale LD Fossano - racconta Ballario - I fossanesi sono ormai una società blasonata non solo nel panorama cuneese e piemontese, ma in tutto il mondo del Futsal italiano. Nel mentre noi del Centallo ci teniamo a congratularci con loro e la società tutta per la meritata conquista della serie A2».

L'altro innesto, Jack Faule, viene commentato così dal Team Manager Piero Parola: «Appena abbiamo saputo dell’interesse di Jack al nostro progetto non abbiamo esitato a fargli la nostra proposta, che fin da subito è andata a buon fine. Jack è un giocatore di grande qualità con polmoni da vendere che saprà sicuramente essere utile a mister Chiaramello».