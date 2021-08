Dilettanti, il racconto dei gironi: i duelli per promozioni e salvezze dall'Eccellenza all'Under 19

A tre settimane dall'uscita dei gironi non potevamo che aprire il primo numero di Sprint e Sport post vacanze con il nostro commento sui nuovi raggruppamenti. Qualche piccola novità nella composizione dei gruppi, ma il mercato ha completamente stravolto le possibili battaglie per la zona promozione e la zona salvezza. 5 pagine utili come piccola mappa per iniziare a indagare sulle forze di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria (con un focus maggiore sui gironi B, C, D ed E), Seconda Categoria (con un focus maggiore sui gironi C, D ed E) e Under 19 Regionale.

In aggiunta la nostra speciale tabella allenatori raddoppia: non una ma due pagine di organici, con presidenti, Direttori Sportivi, allenatori di prima squadra e Under 19 e gli acquisti delle società di Eccellenza, di Promozione e di alcune di Prima Categoria. Il modo migliore per riprendere il giro con una stagione ormai a pochi giorni dal via delle competizioni ufficiali: l'edicola (digitale o non) vi aspetta.