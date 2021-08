Dilettanti: coppa, mercato e ribaltoni in panchina, menù ricco dall'Eccellenza all'Under 19

Un weekend bestiale, e siamo solo all'inizio. Partita l'Eccellenza col la Coppa di categoria, le altre categorie dei Dilettanti si preparano ai propri esordi ufficiali. Promozione e Prima Categoria guardano al mercato, mentre Seconda e Terza hanno più tempo per pensare al proprio futuro. Anche l'Under 19, con il SuperOscar alle porte, non si annoia: i movimenti in entrata e in uscita delle 70 squadre impazzano, così come le panchine. Insomma, non ci si può perdere Sprint e Sport per nessuna ragione.

• Due pagine dedicate al primo turno di coppa Eccellenza: 8 partite seguite dai nostri inviati e il racconto delle altre 8, tra risultati a sorpresa (vedasi l'Albese) e pareggi pirotecnici.

• Due pagine dedicate alla Promozione: interessanti movimenti di mercato nel girone A e C, spazio di rilievo dedicato al focus su Sanmauro e Union Vallesusa (girone B) e a Mirafiori e Ovadese (girone D).

• Una pagina di Prima Categoria, con le ultime novità su PSG e Accademia Pertusa e con l'intervista alla bandiera del Corio Alessio Lubello.

• Una pagina su Seconda e Terza Categoria, tra movimenti in entrata in zona torinese (Atletico Alpignano, Respect, Accademia Real Torino) e una piccola chicca sulla neonata Resistenza Granata.

• Una pagina dedicata alle ultime, clamorose novità di Under 19: il Lucento cambia panchina, mentre Lascaris e Rivarolese trovato il nuovo tecnico. A concludere le ultime news di mercato.