Dilettanti: l'ultimo weekend di coppa, spazio ai pronostici dall'Eccellenza alla Prima Categoria

Un antipasto di campionato gustosissimo. La coppa ha regalato risultati rotondi e inaspettati, dall'Eccellenza alla Prima Categoria. C'è chi ha mostrato i propri gioielli del mercato e chi spera ancora di rafforzare la rosa dopo le fatiche del weekend: umori distanti, ma con l'unico obiettivo di impattare al meglio l'inizio di campionato. Eccellenza, Promozione e Prima Categoria non si limitano al giocato e raddoppiano: in edicola troverete i nostri pronostici sulle tre categorie. Avremo ragione o avremo torto a fine anno? Scopritelo!

• Pagina 13 e 14 dedicate all'Eccellenza, giocata e pronosticata. Nel girone A nessuna particolare sorpresa, se non il ribaltone della Fulgor Valdengo in casa del Settimo, mentre il girone B vede l'uscita di scena dei campioni in carica del Chisola e dell'Albese. Piccolo spoiler pronostici: le nostre favorite hanno vinto la categoria qualche anno fa nella stessa stagione...

• Pagina 15 e 16 dedicate alla Promozione, giocata e pronosticata. Goleade nel girone A, grandi ritorni nel girone B: Cossato e Omegna fanno scorpacciate di gol, la Rivarolese ferma la Torinese e il Sanmauro torna vincendo al Parco Einaudi. Nella zona sud del Piemonte vincono Pedona, Busca, Pro Villafranca e Santostefanese. Pronostici? Basta indizi, se no non c'è gusto.

• Pagina 17 e 18 dedicate alla Prima Categoria, giocata e pronosticata. Tante partite e belle emozioni in Prima, soprattutto con le belle partenze di Spazio Talent, Cenisia, Garino, Collegno Paradiso e Gassino. Scopri il nostro pronostico sui gironi B, C, D ed E!