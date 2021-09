Dilettanti: partita la stagione coi gironi di Coppa Eccellenza, Promozione e Under 19

Oggi finalmente il campo torna ad essere protagonista del nostro giornale, merito della Coppa Italia Lombardia di Eccellenza, Promozione e Under 19 regionale fascia A e B. All'interno due pagine di approfondimento per ogni categoria. Ma non troverete soltanto cronaca: c'è spazio anche per le interviste, come quella al capitano della Rhodense Davide Caruso e all'ex Romanengo Saimon Gjeci, partito alla volta degli States per giocare con i Thunderducks.

Capitolo Serie D: in attesa di scoprire i gironi che usciranno finalmente martedì vi proponiamo la presentazione della Vis Nova. Tiene ancora banco il ritardo nella pubblicazione dei raggruppamenti, e l'allenatore del Città di Varese Ezio Rossi esprime il suo disappunto. Per l'Under 19 nazionale abbiamo intervistato il nuovo allenatore del Legnano, Gabriele Bortolato. Questo e altro, come le indiscrezioni sulla probabile composizione dei gironi, sulle pagine dei Dilettanti che troverete domani in edicola e sull'edizione digitale.