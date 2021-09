Dilettanti, bentornato campionato! Al via la prima giornata di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria

Alzi la mano chi era in astinenza da campionato. Se vedete un branco di braccia in trepidante movimento sono le nostre della squadra Dilettanti: finalmente dopo quasi un anno dall'ultimo match di regular season abbiamo potuto raccontare le nostre amate categorie. 10 partite seguite tra Eccellenza, Promozione e Prima Categoria; 8 pagine con approfondimenti e tabellini. Insomma anche questa settimana non potete dimenticarvi di leggere Sprint, cartaceo o digitale che sia.

• A pagina 10 e 11 troverete le due pagine di Eccellenza, che racconteranno le imprese di Biellese e Alba Calcio: due big dei due gironi che hanno rispettato le attese della vigilia. Steccano invece Stresa e Pinerolo, due delle favorite per la promozione in D partite con il piede sbagliato. In aggiunta le cronache delle partite tra Pro Eureka e Verbania e tra Chisola e Rivoli.

• Da pagina 12 a pagina 15 ci sarà il quartetto di Promozione, con le 65 formazioni scese in campo nell'esordio di campionato 10 e mesi dopo l'ultima volta. Nel girone A è il Bianzè a prendersi la scena con la vittoria sull'Omegna, così come il Briga che prolunga l'inizio shock di stagione del Vigliano. Nel B si conferma il Sanmauro in tutta la sua qualità, così come la Torinese che bagna l'esordio con un netto 4-0 alla Nolese; vincono anche Alpignano, Lascaris e Rivarolese, scivolone per l'Ivrea. L'esordio nel girone C del BSR Grugliasco è contrassegnato da una sconfitta per mano della Cheraschese, partendo al meglio vincendo lo scontro diretto e approfittando dello stop del Pedona a Pancalieri. Nel D si inizia a vedere la Luese Cristo (3-1 al San Giacomo), mentre cade la Pro Villafranca contro l'Arquatese.

• A pagina 16 e 17 due pagine di Prima Categoria, dedicate ai girone B, C, D ed E: gran vittoria in trasferta del La Chivasso a Cigliano, così come il Gassino a Cafasse. Il big match del girone torinese tra Lesna Gold e PSG se lo prendono gli oronero, così come il Barracuda di Negro batte il Piossasco nella prima gara nel nuovo girone pinerolese.

• Pagina 18 dedicata completamente alla coppa di Seconda e Terza Categoria, con i primi match dei comitati di Ivrea, Pinerolo e Torino.

Noi vi aspettiamo in edicola e nel mentre vi diamo una mano: se siete pigri vi abbiamo raccolto tutte le partite da noi seguite. Meglio di così non si può, apprezzate lo sforzo.

