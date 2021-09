Dilettanti: la Serie D torna in campo con la Coppa Italia, l'Alcione protesta per il collocamento in campionato

A distanza di qualche mese dall'ultima volta, tornano protagonisti i nostri pronostici dei campionati di Eccellenza e Promozione, per i quali abbiamo dedicato una pagina a categoria. Per entrambe, inoltre, troverete un'altra pagina di approfondimento con le interviste a Stefano Panigada, neobomber dell'Offanenghese, e Mario Marozzi, direttore sportivo della FC Milanese, oltre che i primi verdetti consegnati dalla Coppa Lombardia e i nodi che invece verranno sciolti nell'ultima giornata, quella di mercoledì 22 settembre. In Eccellenza, infine, spazio anche a una notizia di mercato last minute nella zona di Pavia.

In questa edizione troverete nuovamente anche due pagine dedicate alla Coppa Lombardia di Under 19 Fascia A e B, dove tra goleade e scontri diretti ancora in appello abbiamo delineato il quadro delle squadre che parteciperanno al prossimo turno della competizione e quelle che si giocheranno il tutto per tutto settimana prossima.

Tornando alle prime squadre, infine, scende nuovamente in campo anche la Serie D grazie al turno preliminare di Coppa Italia. Sul giornale troverete tutte le partite delle squadre lombarde, accompagnate da una seconda pagina dedicata ai gironi e alla protesta dell'Alcione, che giocherà in Emilia e in Toscana. Si parla dei nuovi gironi anche nell'Under 19 Nazionale, con le formazioni della Lombardia smistate tra i raggruppamenti B e C. Questo e altro, come la sesta edizione del «Torneo Maroso» vinto dal Città di Varese, sulle pagine dei Dilettanti che troverete domani in edicola e sull'edizione digitale.