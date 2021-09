Dilettanti: numerose le interviste ai protagonisti di ogni categoria, tra cui spicca quella a Federico Menni del Corbetta Under 19

Serie D. La seconda giornata inizia ad offrire indicazioni interessanti sui rapporti di forza tra le squadre, anche se è ancora troppo presto per trarre delle conclusioni. La classifica del girone B vede il primo tentativo di fuga del Sangiuliano City, unica squadra a punteggio pieno grazie alla vittoria di misura sul Sona, in attesa del posticipo tra Crema e Arconatese. Continua a sorprendere negativamente la Casatese, ancora a quota zero, mentre arriva il primo squillo del Desenzano Calvina che supera il Villa Valle. Città di Varese in vetta al girone A con Chieri e Ligorna dopo il successo per 3-2 sul Fossano, mentre arriva un altro pareggio per la Caronnese di Scalise che impatta sul campo dell'RG Ticino. Nel girone D prima gioia per l'Alcione, corsaro a Prato, mentre Tritium e Fanfulla si spartiscono la posta nel derby lombardo. Non mancano le interviste: Martino Ripamonti sceglie Sangiuliano per approcciarsi al calcio dei grandi, mentre Stefano Brognoli mette la sua esperienza al servizio di un Guerriero ringiovanito dopo il mercato estivo. Si appresta a partite anche l'Under 19 nazionale: ne abbiamo parlato con Alessandro Munari, allenatore della Caronnese.

Eccellenza. Pavia e Sestese continuano la loro striscia di vittorie e si portano in testa al girone A, con un occhio già allo scontro diretto del Fortunati di domenica prossima. Si sblocca finalmente il Varzi contro il Gavirate mentre frena la Varesina, fermata dall'Ardor Lazzate. Spicca il poker della Rhodense a un'Accademia Pavese troppo brutta per essere vera. Nel girone B restano a punteggio pieno Offanenghese e Castelleone, coi ragazzi di Bettinelli protagonisti di una strepitosa rimonta ai danni del Mariano, ma il Mapello ha una gara da recuperare. Pari spettacolare tra Cisanese e AlbinoGandino, rinviata per maltempo Scanzorosciate-Sant'Angelo. Riccardo Moratti porta al Pavia la sua freschezza e si rivela subito prezioso per i meccanismi di Albertini, Denis Valentin Giosu racconta cosa lo ha spinto a scegliere la Luisiana.

Promozione. Solbiatese già in fuga nel girone A, prova a rilanciarsi il Saronno che supera il Castello Cantù. Tanti i pareggi per 1-1 e ben quattro vittorie in trasferta, tra cui quella della Solese che espugna il campo del Valle Olona. Cavenago e Vibe Ronchese a braccetto al comando del girone B grazie a due vittorie di misura, mentre si scatena il Muggiò di Natobuono che prova a mettersi in scia trascinato da Brighenti. Più nutrita la compagine che prova a tirare il gruppo nel girone E, con Tribiano, Romanengo, Soresinese e FC Milanese tutte a punteggio pieno. Arranca il Villa, fermo a quota uno, mentre la Paullese gela il Città di Segrate con un rigore di Giussani in pieno recupero. Girone F: Sedriano in vetta in compagnia di Assago e Virtus Binasco. Tra Alagna e Accademia Vittuone succede di tutto: finisce 5-4 con un Migliavacca scatenato che trascina i suoi con una tripletta. Antonio Cernivivo, allenatore dell'Univrsal Solaro, si gode il passaggio del turno in Coppa conquistato mercoledì scorso, così come il Barzago che continua a godersi un Riccardo Sala partito col piede giusto. Commovente la dedica di Nazzareno Samà che dedica al tecnico scomparso il gol con cui ha gelato il Villa all'esordio, mentre il Sedriano si aggrappa a un Giancarlo Pellegatta in grande spolvero che non smette di segnare.

Under 19. Continua lo show del Canegrate nel girone A, ma Varesina e Aurora CMC provano a tenere il passo. Girone B: esordio spumeggiante per il Villa di Siliotto che si mette all'inseguimento di Ardor Lazzate, Calvairate e Castello Cantù. Fa ancora meglio la Fiorente Colognola, che nel girone C ne segna addirittura 10 al malcapitato Cologno, ma Lemine Almenno, Pozzuolo e Cisanese non rallentano la loro corsa. C'è un quartetto al comando del girone D: insieme alla Trevigliese ci sono infatti il Darfo Boario, il Vighenzi e il Lumezzane, ma la Bedizzolese ha perso contatto soltanto perché ha dovuto osservare il turno di riposo. Casalpusterlengo, Barona Sporting 1971 e Rozzano conquistano tre preziose vittorie in trasferta e continuano la loro marcia in testa al girone E, con Pavia e Vogherese che inseguono staccate di due lunghezze. Carlo Rolla, ds del Barona Sporting 1971, illustra la linea della società per questa stagione, ma la copertina se la prende Federico Menni che continua a trascinare il Corbetta e si racconta sulle nostre pagine. Nei fascia B spiccano i sei gol di Calolziocorte, Colicoderviese e Vibe Ronchese, ma si fanno apprezzare anche le cinquine di Football Leon, Sesto 2012 e Città di Vigevano. Riccardo Pettinato, centrocampista della Pro Novate che guida il girone I, scommette sui rossoblù e racconta cosa lo ha portato alla corte di Oroso dopo le parentesi di Solaro e Seregno. Martedì c'è ultima giornata del girone di Coppa Lombardia: tutto quello che c'è da sapere tra formazioni già qualificate e scontri diretti ad alta tensione.