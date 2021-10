Dilettanti, la giornata delle goleade e dei regolamenti: di tutto un po' sul nuovo giornale

Nella settimana dell'ufficialità dei regolamenti di promozioni, retrocessioni, playoff e playout non ci siamo fatti mancare le solite scorpacciate di gol. Dall'Eccellenza alla Terza Categoria abbiamo raccontato autentici risultati roboanti, dal 2-7 tra Lucento e Rivoli al 5-4 tra Ceversama e Cigliano. Vi abbiamo incuriosito? Ottimo, ecco qua cosa troverete sulle pagine dedicate alle prime squadre e alla Juniores.

• A pagina 50 e 51 va in scena l'Eccellenza, dove le due capoliste dei gironi (Oleggio e Cuneo) confermano le proprie posizioni egemoni. La bagarre è sotto la vetta, dove Biellese da un lato e Chisola dall'altro sembrano essere le più continue. Nella zona calda del girone A trova la prima vittoria in campionato il Borgovercelli (battuto l'Aygreville), così come l'Atletico Torino nel B, uscito vincitore dal match del Censin Bosia contro il San Domenico Savio Asti. Per scoprire tutti i dati sugli incastri di promozioni e retrocessioni scannerizzate il QR a pagina 50.

• Da pagina 52 a pagina 55 in Promozione si confermano 3 capoliste su 4: Valdruento (girone B), Pancalieri (girone C) e Trofarello (girone D) rimangono salde al comando dei rispettivi gruppi. Perde il posto solamente l'Arona, sconfitta in casa dal Bulè Bellinzago: i lacuali sono stati sorpassati dal Città di Cossato e Dormelletto, entrambi fermati sul pari nell'ultima giornata di campionato.

• In Prima Categoria, a pagina 56 e 57, focus dedicato al La Chivasso, visto il recente addio a tutte le competizioni: il girone B è adesso passato a 15 squadre, con un doppio turno di riposo per ogni squadra. Continua il filotto delle "3 capoliste" del girone C, che vede in vetta ancora Gassino, Vallorco e Montanaro; nel gruppo torinese passa in testa solitaria il Beppe Viola, approfittando del pareggio tra Lesna Gold e STS. Chiude il gruppo E, che vede il Perosa in vetta con miglior attacco, miglior difesa e 4 vittorie su 4.

• A pagina 58 il racconto della terza giornata di Seconda Categoria: un mix tra giocato e grandi storie, come quella di Michele Cascella, difensore del Respect dal passato nel Charlton (Inghilterra) e Tenerife (Spagna). 5 le squadre ancora a punteggio pieno: Ardor SF (girone C), Vianney, Brunetta (girone D), Luserna e Tetti Rivalta (girone E).

• In Terza Categoria a pagina 59 inizia il tour delle grandi storie nel calcio provinciale torinese. Apertura dedicata al CUS Torino, storica società sportiva torinese che per la prima volta si è lanciata del calcio a 11. Il racconto del secondo turno dei 3 gironi di Torino, del girone di Pinerolo e del girone di Ivrea.

• Chiude l'Under 19, regionale (da pagina 60 a 62) e provinciale (a pagina 40): parliamo nuovamente del regolamento delle giovanili, con la conseguente riduzione da 70 a 56 squadre e con il commento dei tecnici di Vanchiglia, Garino e Cameri. Chiudono il cerchio le interviste a Marco Masera (allenatore del Chisola, U19 regionale) e a Maurizio Fazio (Under 19 provinciale).

