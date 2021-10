Dilettanti: il bomber argentino della Sestese Esteban Selpa si racconta, dagli inizi al Boca Juniors al suo amore per il River Plate

Come ogni lunedì vi aspettiamo in edicola con tante interviste e approfondimenti ai protagonisti di ogni campionato: Serie D, Eccellenza, Promozione, Under 19 nazionale e regionale, fascia A e B. Sul campo la copertina se la prende di diritto la Juniores della Brianza Olginatese, che infligge una severa lezione alla Virtus Ciserano Bergamo, una delle favorite del campionato. Bene anche Alcione, Caronnese, Castellanzese, Real Calepina e Tritium che restano a punteggio pieno nei rispettivi gironi di Under 19 nazionale. Nei campionati regionali, lo stesso discorso vale per Canegrate, Varesina, Castello Cantù, Calvairate (impegnata stasera a Bresso nel posticipo) e Cisanese per quanto riguarda la fascia A, Solbiatese, Gavirate, Calolziocorte, Vibe Ronchese, Muggiò, Città di Vigevano, Sedriano e Settimo Milanese in fascia B.

Parlando di prime squadre, invece, spicca la vittoria del Sant'Angelo nello scontro diretto con lo Zingonia Verdellino nel girone B di Eccellenza. Successo che permette ai barasini di Gatti di prendere potenzialmente la testa della classifica, avendo una partita da recuperare. Nel girone A la Sestese vince il derby con la Vergiatese e resta sola in testa, approfittando della caduta del Pavia con la Castanese. In Promozione, Solbiatese, Soresinese e Sedriano, mentre nel girone B ci sono quattro squadre appaiate a 10 punti: Muggiò, Altabrianza, Cinisello e Vibe Ronchese. In Serie D cade per la prima volta il Sangiuliano City Nova, sconfitto a domicilio dalla rediviva Casatese di Mazzoleni e raggiunto in testa dal Desenzano Calvina. Nel girone D torna a vincere l'Alcione, mentre cadono di misura Tritium e Fanfulla.

Tra le interviste, invece, spicca quella al bomber argentino Esteban Selpa, campione lo scorso giugno con la maglia dell'Alcione e adesso trascinatore della sorprendente Sestese di Fiorenzo Roncari. Come non citare però anche quelle al nuovo acquisto del Sancolombano Mattia Cornaggia, a Jacopo De Cao dell'Inveruno, a Elio Salinetti della Nuova Sondrio, ad Andrea Brunetti della Soresinese, a Marco Zenoni del Vistarino, a Davide Rondanini del Canegrate e a Daniel D'Angelo del Sedriano. Salendo di categoria per passare ai campionati nazionali, invece, non potevamo non dare la parola a Pietro Cogliati e Grasjan Aliu, che coi loro gol hanno già conquistato i tifosi di Sangiuliano City Nova e Desenzano Calvina, oltre agli allenatori Matteo Colombo della Castellanzese e Davide Venantini della Brianza Olginatese.