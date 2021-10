Dilettanti, quante capoliste decadute: stop per Chisola, Valdruento e Trofarello

Quinto weekend di dilettanti all'insegna dei ribaltoni in vetta. Tanti gironi hanno visto le proprie capoliste perdere il proprio posto o perdere punti, dall'Eccellenza alla Prima Categoria: Oleggio e Valdruento hanno perso il primato, mentre Trofarello e Chisola sono uscite sconfitte dai loro rispettivi impegni. Una due giorni non adatta ai cuori deboli.

• A pagina 40 e 41 doppia pagina di Eccellenza, dove le due capoliste (Oleggio e Chisola) escono sconfitte dai loro impegni casalinghi. Gli Orange perdono contro l'Aygreville e vengono scavalcati da Biellese e Stresa, mentre il Chisola rimane primo grazie alle contemporanee sconfitte di Cuneo e Acqui. Nel compenso sale l'Albese, che nel posticipo di domenica sera supera il SDS Asti e passa al terzo posto.

• Da pagina 42 a pagina 45 tocca alla Promozione, dove continuano la propria marcia Arona e Pancalieri Castagnole: nei gironi A e C vincono Arona e PancalieriCastagnole, confermando i rispettivi primi posti, mentre hanno una piccola battuta di arresto il Valdruento nel girone B (pari con il Barcanova) e il Trofarello nel girone D (sconfitta contro l'Asca).

• Spazio alla Prima Categoria a pagina 46 e 47: crollo a sorpresa dello Spazio Talent Soccer contro il Chianocco, mentre a volare è ancora il Beppe Viola, che trova la quinta vittoria consecutiva. Nel girone C sorride il Montanaro: grazie al pari nello scontro diretto tra Gassino e Vallorco i gialloblù sono ora al primo posto.

• Seconda Categoria con pagina 48 a lei dedicata: il Vianney vince la quarta gara consecutiva, mentre perde il primo posto l'Ardor San Francesco, sconfitta dalla Virtus Ciriè. Salgono al primo posto del girone C Agliè Valle Sacra e Junior Torrazza. Pari nel derby del girone E tra Tetti Rivalta e San Giorgio Piossasco: in vetta ci va il Luserna.

• Pagina 49 e la Terza Categoria raccontano la protesta per la eliminazione dei playoff nella categoria: il commento degli allenatori dopo la notizia.

• Trittico di Under 19 regionale da pagina 50 a 52. In risalto la rissa in campo che ha coinvolto Charvensod e Settimo, con colpi proibiti che hanno portato alla sospensione della partita.

• Chiude pagina 53 con la nuova Under 18, con l'episodio che ha coinvolto Rebaudengo e Torinese: lite a colpi di spranga nel post partita.

