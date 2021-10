Dilettanti, archiviata la settimana dei derby e dei big match: vincono Settimo e Ivrea; nella Terza Categoria di Ivrea il Leinì vola in testa

It's derby time nel mondo dilettanti. Tante partite viste e tanti match sentiti da noi seguiti, dall'Eccellenza all'Under 19. Ma procediamo con ordine.

• A pagina 56 e 57 tocca all'Eccellenza. Secondo pareggio stagionale per la Biellese (2-2 contro l'Accademia Borgomanero), che consente allo Stresa di accorciare. Il derby di Settimo se lo aggiudicano le violette di Gatta, mentre LG Trino e Borgovercelli si dividono la posta nel derby vercellese. Nel girone B l'Acqui vince il derby alessandrino contro il Castellazzo sotto il segno di Matteo Guazzo, balzano al secondo posto insieme al Rivoli. Rallenta ancora il Chisola, bloccato sul pari dalla CBS.

• Da pagina 58 a pagina 61 spazio alla Promozione: grande prova di forza del Bulè Bellinzago contro il Città di Cossato nel girone A; gli Orange di Andrea Porrini vincono il derby d'Ivrea contro il Banchette e passano al secondo posto a 6 lunghezze dal Lascaris primo; primo pareggio per il Pancalieri Castagnole (1-1 a Villarbasse), ma i granata restano in vetta; cambia la testa del girone D dove passano prime Asca e Luese Cristo, mentre scivola al quinto posto il Trofarello.

• Due pagine di Prima Categoria (62 e 63) dedicate ai gironi B-C-D-E. Primo pareggio in campionato per il Montanaro, agganciato dal Gassino; intervista dedicata al tecnico dello Spazio Talent Soccer Luca Fichera, nella sua prima esperienza da allenatore.

• La Seconda Categoria entra nel vivo: un recap con gli ultimi match di coppa e con gli ultimi risultati di giornata a pagina 64, con un ulteriore spazio dedicato al cinquantesimo anniversario del Tetti Rivalta.

• Terza Categoria (pagina 65) vede l'Aviglianese superare la Promo Sport Team nel big match del girone A di Torino. Ancora in testa il Lenci Poirino a Pinerolo, il Leinì vince lo scontro diretto contro il Grand Combin e si prende la testa del girone di Ivrea.

• In Under 19 (pagine 66, 67 e 68) continua a sorprendere la Monregale, mentre si confermano Accademia Borgomanero e Venaria. Prima sconfitta per l'Acqui, capolista del girone E.

• Chiude l'Under 18 con i 4 gironi nel campionato dedicato ai 2004.

ECCELLENZA A: LG TRINO - BORGOVERCELLI

ECCELLENZA A: PRO EUREKA - SETTIMO

ECCELLENZA B: CHISOLA - CBS

PROMOZIONE A: BULÈ BELLINZAGO - CITTÀ DI COSSATO

PROMOZIONE B: IVREA BANCHETTE - IVREA CALCIO

PROMOZIONE C: AZZURRA - SOMMARIVA

PROMOZIONE D: POZZOMAINA - LUESE CRISTO

PRIMA CATEGORIA C: MAPPANESE - VALLORCO

PRIMA CATEGORIA D: LESNA GOLD - COLLEGNO PARADISO

PRIMA CATEGORIA E: MONCALIERI - CANDIOLO

SECONDA CATEGORIA C: JUNIOR TORRAZZA - BRANDIZZO

SECONDA CATEGORIA D: VIANNEY - ROSTA

TERZA CATEGORIA TORINO A: PROMO SPORT TEAM - AVIGLIANESE

UNDER 19 REGIONALE A: BORGOVERCELLI - OLEGGIO

UNDER 19 REGIONALE B: CNH INDUSTRIAL - ALICESE ORIZZONTI

UNDER 19 REGIONALE C: LUCENTO - BORGARO

UNDER 19 REGIONALE D: MONREGALE - G.CENTALLO

UNDER 19 REGIONALE D: PINEROLO - CHISOLA

UNDER 19 REGIONALE E: CBS - ACQUI

UNDER 19 TORINO A: DON BOSCO RIVOLI - CASELETTE

UNDER 18 REGIONALE A: REBAUDENGO - CARRARA

UNDER 19 ALESSANDRIA: PASTORFRIGOR STAY - VIGUZZOLESE

UNDER 19 ASTI: MONCALIERI - PECETTO

UNDER 19 IVREA: STRAMBINESE - AGLIÈ VALLE SACRA