Dilettanti, Lucento e Cit Turin formato derby; cambi in vetta in Promozione A e C

Altra carrellata di emozioni nel lungo week end dei dilettanti: tra goleade e altri derby visti ne abbiamo di tutti i gusti. Non vi resta che aprire il menù e ordinare i vostri "piatti" preferiti.

• In Eccellenza (pagine 56-57) risaltano i due match a tinte torinesi: Settimo-Borgaro termina 3-3, in un match da urlo dove i gialloblù si fanno rimontare negli ultimi minuti dalla doppietta di Vittorio De Paolis; nel girone B l'eterno derby tra Vanchiglia e Lucento va ai ragazzi di Pierro: 2-1 targato Gabriele Shtjefni. In vetta ai due gironi restano saldamente Biellese e Cuneo.

• In Promozione (da pagina 58 a 61) si prende la scena il crollo clamoroso del Pancalieri Castagnole, sconfitto per 3-6 dal Carmagnola: i ragazzi di Contieri passano al primo posto del girone C, a discapito proprio dei granata. Pareggia il Lascaris contro la Torinese, ma mantiene 4 punti di vantaggio su Sanmauro e Ivrea; perde la partita e il primo posto il Bulè Bellinzago, sconfitto dal Bianzè. Girone D: quarta sconfitta di fila per il Trofarello.

• In Prima Categoria (pagine 62-63) il Montanaro vince il big match di giornata contro il Gassino, staccandolo in vetta al girone C di tre lunghezze. Pari del Beppe Viola, ma non ne approfittano Accademia Pertusa e Lesna Gold, che pareggiano nello scontro diretto per 1-1. Girone E, bene il Perosa: battuto in rimonta il Villastellone.

• In Seconda Categoria (pagina 64) l'Ardor San Francesco perde il primo posto del girone C, scavalcato sia dal Fiano Plus (ora al primo posto) che dalla Virtus Ciriè, vincitrice contro il Castiglione. Rosta momentaneamente primo al gruppo D (in attesa di Atletico Alpignano-Vianney, rinviata); pari del Luserna nel girone E, ma è ancora primissimo.

• In Terza Categoria (pagina 65) ottima vittoria del Cambiano sul Colombia Turin (girone B di Torino), riprende invece la corsa la Promo Sport Team (girone A di Torino) dopo la sconfitta contro l'Aviglianese. Terza Pinerolo: Lenci Poirino scavalcato dal San Luigi Santena.

• In Under 19 regionale (da pagina 66 a 68) le cuneesi fanno paura: al gran cammino della Monregale si sta aggiungendo la Saviglianese, che nel girone E si sta lanciano all'inseguimento della capolista Acqui. Nel girone C cade a sorpresa il Lascaris, battuto 1-0 dalla Virtus Ciriè.

• In Under 18 (pagina 69) perde il Lucento in casa contro il Torri Biellesi (girone A). Continuano i percorsi vincenti di Gattinara, Giaveno Coazze e Arquatese.

