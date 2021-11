Dilettanti: il ds Fabio Viganò presenta Cristiano Chefa, nuovo condottiero dell'Under 19 della Casatese

Come ogni lunedì vi aspettiamo in edicola con tante interviste ai protagonisti di ogni campionato: Serie D, Eccellenza, Promozione, Under 19 nazionale e regionale, fascia A e B. Prima di vedere più nel dettaglio quanto accaduto nel weekend e i principali approfondimenti che troverete, ricordiamo che, come raccontato a questo link, da quest'anno vi basterà scannerizzare un qualsiasi qr-code del giornale per diventare utenti premium della nostra applicazione, con la possibilità di leggere - sempre sulla nostra app - articoli come questo e le partite a pagamento seguite il weekend successivo.

Sul campo la copertina dell'Eccellenza se la prende di diritto il Varzi, che espugna il campo della Rhodense e si prende la vetta del Girone A, approfittando della caduta della Castanese con la Varesina. In evidenza, però, anche il Club Milano, che festeggia la prima vittoria in campionato. Nel Girone B continua invece a sorprendere il Luciano Manara, che fa poker con lo Scanzorosciate e resta a tre punti dalla vetta, difesa dall'Offanenghese, mentre il Sant'Angelo si riscatta nel derby con il Sancolombano. In Promozione primo successo anche per il Villa Cassano nel gruppo A, invece nel B il Muggiò viene frenato dall'Olimpiagrenta e il Cinisello lo aggancia in cima alla graduatoria. Nel Girone E il Club Milanese mantiene l'imbattibilità anche nel big match con il Barona, mentre la Settalese la perde con il Romanengo. Per chiudere, nel Girone F Robbio e Virtus Binasco raggiungo in cima l'Assago, sconfitto dalla quarta capolista a pari merito: il Magenta.

Passando alla categoria Under 19 Fascia A, tris esterni per Villa Cassano e Rhodense, che si impongono su Ardor Bollate e Club Milano in un Girone A senza pareggi. A equilibrare il conto delle X ci pensa il gruppo B, dove festeggiano soltanto Villa e Cinisello, con la prima che si porta a tre punti dalla vetta e la seconda che trova il primo successo in campionato. Nel Girone C torna a far rumore la Cisanese dopo il turno di riposo, ma la scena è tutta per il Luciano Manara, che oltre a collezionare la prima vittoria pone fine all'imbattibilità dello Scanzorosciate. Nel Girone D la Governolese scavalca il Vighenzi al primo posto, mentre nell'E crolla il Casalpusterlengo e il Club Milanese si prende la vetta solitaria. In Fascia B restano a punteggio pieno Solbiatese e Sedriano, la prima nel Girone A e l'altra nel Girone M, dove perde per la prima volta il Settimo Milanese con la Real Vanzaghese. Fa un passo falso anche la Gerenzanese nel gruppo B, la cui vetta ora è condivisa con l'Arcellasco, mentre nel C l'Ars Rovagnate approfitta del big match Football Leon-Biassono per sorpassare i rossoblù. Nel D la capolista Mapello passa di misura in casa del BM Sporting, mentre nell'I esagera il Muggiò, che fa cinquina a Varedo e stacca il Sesto 2012. Nel gruppo L, infine, prosegue senza sosta la marcia del Città di Vigevano, che allunga il passo sulla Viscontea, fermata sul pareggio dal Real Melegnano.

Per quanto riguarda i campionati nazionali, nel Girone B di Serie D non varia la capolista, ma il Desenzano Calvina pareggia in casa del Crema e l'Arconatese accorcia a un solo punto di distacco, sorpassando Casatese (0-0 a Breno) e il Sangiuliano City, sconfitto dalla Castellanzese. Nel Girone D non riesce a risollevarsi la Tritium in casa della Bagnolese, mentre il Fanfulla si aggiudica il match tutto lombardo in casa dell'Alcione. Per i trezzesi le buone notizie arrivano però dall'Under 19, ancora capolista indiscussa del Girone C, mentre nel B il Città di Varese difende la vetta dalle grinfie di Caronnese e Castellanzese.

Tra le interviste, invece, spicca quella a Fabio Viganò, direttore sportivo della Casatese, soffermatosi sul cambio in panchina della squadra Juniores che non riduce le ambizioni di alta classifica dei biancorossi. Restando nella categoria Under 19 nazionale, Massimo Ugolini si racconta spiegando, tra le altre cose, come mette al servizio dei ragazzi del Desenzano Calvina la sua grande esperienza internazionale. Sempre riguardo ai campionati nazionali, spazio a Emilio Longo, tornato sulla panchina della Folgore Caratese, e a Davide Ondei, difensore e capitano del sorprendente Brusaporto. Passando ai regionali, in Eccellenza abbiamo sentito Lorenzo Mari, esterno della Rhodense, e Marco El Sheikh, nuovo tecnico del Sancolombano. Per quanto riguarda la Promozione, invece, trovate le interviste a Nicolò Taroni, giovanissimo allenatore del Saronno, a Mirko Cavaliere, ala del Muggiò, a Mattia Negri, colpo di mercato dell'Atletico CVS, e a Gabriele Greguol, saracinesca della Virtus Binasco. Ampio spazio anche per l'analisi delle partite di Coppa Under 19 fascia A e B giocate in settimana. Restando in queste categorie, abbiamo dato spazio a Gabriele Orellana, trequartista del Lissone, e a Marco Nicolò, centrocampista del lanciatissimo Città di Vigevano.