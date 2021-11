Tragedia nel calcio dilettantistico cuneese: è mancato il ventunenne Giulio Cavallo

L'ultima terribile notizia che sta lasciando senza parole il calcio dilettantistico piemontese arriva dalle valli cuneesi, dove nella mattinata odierna (2 novembre 2021) è mancato il giovane calciatore classe 2000 Giulio Cavallo.

Nonostante la giovane età Giulio, dopo le prime esperienze calcistiche nella sua Boves e nel vecchio Cuneo 1905, ha militato per alcuni anni in Eccellenza, giocando per l'Olmo, per il Benarzole e per la Pro Dronero, fino al recente trasferimento alla Margaritese in Prima Categoria. Il ragazzo, come riportato dai notiziari locali, è stato vittima di un incidente in macchina nella prima mattinata di oggi, dove un'auto è finita in una scarpata presso il comune di Elva (Valle Maira).

Tantissimi i messaggi di vicinanza a Giulio e alla sua famiglia, a partire dalle sue ex società, dai suoi ex compagni e da tanti altri appassionati e non solo del calcio dilettantistico piemontese, che hanno avuto il piacere di conoscere Giulio. Noi della redazione di Sprint e Sport siamo vicini alla famiglia Giulio per la terribile notizia, porgendo le nostre più sentite e sincere condoglianze.