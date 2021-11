Dilettanti, cade la Biellese, si rialza il Chisola; pareggio show tra Sanmauro e Ivrea

• In Eccellenza (pagine 48-49) cade la Biellese nel girone A contro uno straordinario Settimo: primo nel gruppo c'è adesso lo Stresa, uscito vincitore contro il Borgovercelli. Nel girone B allunga il Cuneo al primo posto, perde inaspettatamente l'Albese sul campo dell'Atletico Torino.

• In Promozione (pagine 50-51-52-53) brilla il pareggio tra Sanmauro e Ivrea, autentico spot dell'intera categoria. Nel girone B resta però saldo al comando il Lascaris, nonostante il pari contro l'Union Vallesusa. Nel gruppo C clamoroso tonfo del Carmagnola contro il Carignano (1-3 a favore dei biancorossi), primo torna il Pancalieri Castagnole. Girone D: il derby di Alessandria è della Luese Cristo. Caso Kankam-Santostefanese: a pagina 21 la ricostruzione della vicenda.

• In Prima Categoria (pagine 54-55) vincono Montanaro e Vallorco nel girone C, che si preparano al big match di domenica prossima. Perde altri punti importanti il Gassino, ora a 5 lunghezze dal primo posto. Girone D: vincono Lesna Gold e Beppe Viola, vince il big match il Cenisia contro il Collegno Paradiso. Si ferma la corsa del San Bernardo, battuto dal Villastellone (gruppo E).

• In Seconda Categoria (pagina 56) il Fiano Plus mantiene la vetta del gruppo C battendo lo Sciolze; nel girone D il Rosta diventa prima a discapito dell'Atletico Alpignano, sconfitto dal Centrocampo.

• Spazio in Terza Categoria (pagina 57) alla storia recente del Gran Combin (Terza Ivrea), oltre al derby tra Almese e Aviglianese e all'ultima giornata dei gironi di Pinerolo, Ivrea e Torino.

• In Under 19 regionale 3 pagine (58-59-60) con tante prime volte, come i 3 punti di Pro Collegno e Caraglio. Bellissima vittoria della Rivarolese sul Volpiano (da 0-3 a 4-3); spazio dedicato alla convocazione dei fratelli Montenegro, chiamati dalla selezione Under 19 di Andorra.

• In Under 18 (pagina 61) spazio dedicato al big match del girone B, vinto dalla Bruinese in casa del San Secondo. Segue il racconto della settima giornata nei 4 gironi.

ECCELLENZA A: Alicese Orizzonti-Baveno

ECCELLENZA A: Borgaro-Aygreville

ECCELLENZA B: G.Centallo-Castellazzo

PROMOZIONE B: Sanmauro-Ivrea Calcio

PROMOZIONE C: Villarbasse-Busca

PROMOZIONE D: Pozzomaina-Pro Villafranca

PRIMA CATEGORIA C: Cafasse Balangero-Cnh Industrial

PRIMA CATEGORIA D: Cenisia-Collegno Paradiso

PRIMA CATEGORIA E: Villastellone-San Bernardo

SECONDA CATEGORIA D: Accademia Real Torino-Sursum Corda

TERZA CATEGORIA TORINO GIRONE A: Almese-Aviglianese

UNDER 19 REGIONALE A: LG Trino-Accademia Pertusa

UNDER 19 REGIONALE B: Pro Eureka-Ivrea Calcio

UNDER 19 REGIONALE C: Lascaris-Rosta Calcio

UNDER 19 REGIONALE C: Lucento-Alpignano

UNDER 19 REGIONALE D: Carignano-Pancalieri Castagnole

UNDER 19 REGIONALE E: Cbs-Bacigalupo

UNDER 19 TORINO GIRONE C: Vianney-Accademia Pertusa

UNDER 18 REGIONALE C: Azzurra-Pinasca