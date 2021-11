Dilettanti, settimana di fuoco tra ritardi al campo, risultati tennistici e vittorie pesanti in zona salvezza

Solito mix per tutti i gusti nella settimana dei dilettanti. Dalla sagra del gol in Eccellenza B ai match salvezza di Promozione, passando per i risultati a sorpresa dell'Under 19.

• In Eccellenza (pagina 56-57) punti importanti in zona salvezza per Baveno e Alicese Orizzonti, mentre il gruppo B vede una giornata da record sul piano realizzativo (35 reti). Spiccano il 6-4 della Pro Dronero sul Benarzole e i risultati importanti di Rivoli (3-2 al Vanchiglia) e Albese (4-3 al Moretta).

• In Promozione (da pagina 58 a 61) ci sono degli sprint importanti in chiave salvezza. Bene il Sizzano nel girone A, brillano Pianezza e Ivrea Banchette nel B. Nel gruppo B altra sconfitta per il Carmagnola (scavalcato al secondo posto dal Cavour), mentre in vetta al girone D si conferma la Luese Cristo, battendo la Santostefanese. Caso curioso nel girone C: la partita tra BSR Grugliasco e Scarnafigi non si gioca, i cuneesi erano convinti di giocare domenica e non sabato.

• In Prima Categoria (pagina 62 e 63) bella vittoria per la Virtus Vercelli, che si conferma in vetta al girone B. Pareggio senza reti tra Montanaro e Vallorco (girone C), mentre il Beppe Viola allunga nel gruppo torinese su Accademia Pertusa e Cenisia, entrambe bloccate sul pari. Sorpasso del Villastellone sul Perosa in girone E.

• La Seconda Categoria (pagina 64) vede la pesante vittoria del Luserna sul Tetti Rivalta nel girone E. Gran colpo della Sursum Corda nell'eterna sfida contro il Vianney, stop della Virtus Ciriè contro l'Aosta 511.

• Vittoria importante dell'Atletico Robassomero in Terza Categoria (pagina 65) contro l'MDN Sport: la vetta del girone C di Torino è sua. A Pinerolo vincono San Luigi Santena e Sporting Airaschese; Valchiusella e Leinì ancora appaiate in vetta al girone di Ivrea.

• Da pagina 66 a 68 spazio all'Under 19 Regionale, con ancora il girone B sotto i riflettori: il quartetto di testa si ricompatta, in virtù del pari in Quincitava - Pro Eureka e dell'Ivrea con la contemporanea vittoria del Volpiano. Nel girone C il Venaria fa 9 vittorie su 9, mentre nel D crolla la capolista Monregale contro uno straordinario Caraglio. L'intervista della settimana è dedicata a Lorenzo Linsalata, punta della CBS e capocannoniere della categoria.

• A pagina 69 ecco l'Under 18, con sorrisi importanti per Torinese e Lucento, autrici di prestazioni importanti che sanno di rilancio nel girone A. Nel gruppo B la vittoria del Giaveno Coazze sul Crocetta vale la vetta.

