Dilettanti, Scalcinati alla Butragueno e la Tritium vola: che inizio per il capocannoniere del girone, tascinatore dei biancazzurri

Come ogni lunedì vi aspettiamo in edicola con tante interviste ai protagonisti di ogni campionato: Serie D, Eccellenza, Promozione, Under 19 Nazionale e Regionale, Fascia A e B.

Sul campo la copertina della Promozione se la prende di diritto il Magenta, che espugna Robbio nello scontro al vertice e resta in vetta al Girone F insieme alla Virtus Binasco. Nel Girone A, invece, il Saronno supera la Besnatese nel recupero e la scavalca al secondo posto, ma la notizia è il colpaccio del Gallarate che ne fa quattro al Meda. Nel B spiccano due rinvii (tra cui Lissone-Cinisello big match), ma davanti non cambia nulla perchè pareggiano Muggiò e AltaBrianza (con Concorezzese e Olimpiagrenta); esulta solo il Barzago che vince e rosicchia punti. Nell'E la Soresinese ribalta il Bresso e resta al comando, tallonata da Club Milanese e Romanengo, mentre perde terreno la Barona. In Eccellenza continua il momento magico del Club Milano, che passa anche sul campo dell'Accademia Pavese trascinato dal solito Rankovic. In testa al girone A vincono sia Varzi che Castanese che proseguono a braccetto. Girone B: la Vertovese (Gritti para rigore a D'Aniello) frena il Codogno, il Manara perde di misura con lo Zingonia e l'Offanenghese ne fa 5 al Bano, prendendosi la vetta solitaria.

Passando alla categoria Under 19 Fascia A, nel Girone A spicca la cinquina della Sestese alla Rhodense. Nel B il Villa crolla in casa con la Lentatese e la Calvairate prende il largo in vetta, dietro ora c'è il Castello Cantù; prima vittoria per la Base 96 nello scontro salvezza con il CG Bresso. Nel C lo Scanzorosciate vince di misura un combattutissimo scontro al vertice con la Cisanese, alla prima sconfitta stagionale dopo sole vittorie. Nel Girone D la Trevigliese, approfittando del turno di riposo della Governolese, ne segna addirittura 9 e prende la testa della classifica. Nell'E pokerissimo del La Spezia che infligge una dura lezione al Casalpusterlengo, ma al comando resta il Rozzano.

In Fascia B, nel Girone A prosegue l'ottimo momento della Vergiatese. Nel B vittorie di corto muso di Arcellasco e Bovisio Masciago. Tonnara in vetta al girone C, con cinque squadre racchiuse in due soli punti. Nel D il BM Sporting gioca a tennis con l'Oratorio Stezzano. Nel Girone I cade ancora il Muggiò, battuto dal Real Milano e scavalcato da Sesto 2012 e Garibaldina. Nell'L Città di Vigevano straripante nello scontro diretto con la Viscontea, affondata pesantemente. Nel Girone M vincono Sedriano, Settimo Milanese e Real Vanzaghese, lasciando tutto immutato nelle prime posizioni.

Per quanto riguarda i campionati nazionali, nel Girone B di Serie D continua a volare l'Arconatese, che batte la Folgore Caratese nonostante l'inferiorità numerica e resta al comando. Resta in scia il Desenzano Calvina, corsaro a Olginate, mentre il Legnano fa suo il derby. Nel gruppo D l'Alcione firma il colpo battendo il Ravenna. Nel Girone B di Under 19 Nazionale la Castellanzese vince il derby e tenta la fuga, approfittando del rallentamento di Alcione, Varese e Caronnese. Nel Girone C continua il percorso netto della Tritium, che beffa il San Martino Speme nel recupero. Perde terreno la Real Calepina, sconfitta dal Ponte San Pietro, mentre continua la risalita della Virtus Ciserano Bergamo.

Tra gli approfondimenti, invece, spicca quello su Alessandro Scalcinati, bomber della Tritium Under 19 e capocannoniere del girone C. Sempre in tema Juniores nazionale, nel Girone B abbiamo intervistato Riccardo Galbiati, attaccante della Vis Nova. Restando ai campionati nazionali, in Serie D abbiamo analizzato la crescita della Castellanzese dopo l'arrivo di Corrado Cotta, nonostante il derby perso col Legnano, e abbiamo dato la parola al re di questo mercato, il nuovo ds trezzese Vito Cera. Passando ai regionali, nel girone A di Eccellenza abbiamo intervistato Andrea Monzani, portiere e capitano del Club Milano, mentre nel B è il turno di Mattia Bovis, protagonista con la sorprendente Luciano Manara. Nel girone A di Promozione parola a Davide Riboldi della Solese, nel B a Cristian Airoldi della Vibe Ronchese, nell'E a Filippo Todesco del Club Milanese e nell'F al ds del Bressana Ilario Zannino. Per quanto riguarda i campionati Under 19 fascia A e B, spazio ad Alessio D'Ambrosio dello Schuster e Andrea Poli del BM Sporting, oltre a un punto sulla Coppa Italia Lombardia dopo le partite dei giorni scorsi.