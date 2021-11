Dilettanti: alla scoperta di Alessandro Campanaro, il tecnico che sta facendo volare la Football Leon U19, ancora in corsa su due fronti

Come ogni lunedì vi aspettiamo in edicola con tante interviste ai protagonisti di ogni campionato: Serie D, Eccellenza, Promozione, Under 19 Nazionale e Regionale, Fascia A e B. Prima di vedere più nel dettaglio quanto accaduto nel weekend e i principali approfondimenti che troverete, ricordiamo che, come raccontato a questo link, da quest'anno vi basterà scannerizzare un qualsiasi qr-code del giornale per diventare utenti premium della nostra applicazione, con la possibilità di leggere - sempre sulla nostra app - articoli come questo e le partite a pagamento seguite il weekend successivo.

Sul campo la copertina dell'Eccellenza se la prende di diritto la Vogherese, che infligge la prima sconfitta in campionato all'ex capolista Varzi e regala la vetta solitaria alla Castanese. Sempre nel Girone A, spettacolare 4-4 nel derby tra Pavia e Accademia Pavese: gli azzurri pareggiano nel recupero ma non basta per salvare la panchina di Albertini, che ora rischia davvero. Nel Girone B, invece, prosegue inarrestabile la marcia di Offanenghese, Mapello, Lemine Almenno e Sant'Angelo, mentre iniziano a perdere contatto Codogno, Zingonia Verdellino e Luciano Manara. In Promozione, nel gruppo A il Gallarate strappa il pareggio con la Solbiatese, ma il Saronno fa peggio dei nerazzurri perdendo in casa col Villa Cassano. Nel Girone B successi di misura per Muggiò, Cinisello, Altabrianza, Lissone e Arcellasco, con la classifica che rimane immutata. Nel gruppo E botta e risposta tra Sorenisene e Club Milanese, che calano il poker e proseguono la loro marcia. Resta agganciato il Romanengo, corsaro contro il Villa. Poche sorprese anche nel Girone F, dove Magenta e Virtus Binasco vincono col medesimo risultato e restano a braccetto in vetta.

Passando alla categoria Under 19 Fascia A, nel Girone A il Canegrate fallisce l'aggancio alla Varesina venendo sconfitto tra le mura amiche dal Club Milano, mentre in coda risalta il poker rifilato dall'Accademia Vittuone al Gallarate. Nel B frena la Calvairate, che non va oltre il 2-2 con lo Schuster e vede avvicinarsi Ardor Lazzate e Villa. Nelle retrovie il Cinisello passa a Lissone con un 5-0 perentorio. Nel C prosegue il duello tra Scanzorosciate e Cisanese, con entrambe le formazioni che conquistano i tre punti. Nel Girone D colpaccio del Vighenzi, che supera la Governolese a domicilio nel big match e aggancia in testa la Trevigliese, fermata sul 3-3 dal Darfo Boario. Nell'E solita pioggia di gol col terzetto di testa protagonista: Rozzano, Club Milanese e La Spezia ne fanno 11 in tre conquistando pesanti vittorie in trasferta. Rallenta invece l'Assago, battuto dall'Accademia Pavese.

In Fascia B, nel Girone A vittorie pesanti per Vergiatese e Gorla Minore. Nel B rallenta l'Arcellasco, fermato sul 2-2 dal Meda, ma il Bovisio Masciago non ne approfitta pareggiando 0-0 col Luisago Portichetto. Nel C vincono in scioltezza Ars Rovagnate, Biassono e Football Leon, mentre perde terreno il Calolziocorte. Pochi movimenti nel girone D dove spicca lo spettacolare 3-3 tra Paladina e BM Sporting. Nel Girone I la Garibaldina si aggiudica lo scontro diretto col Sesto 2012 e resta sola in vetta, seguita dal Muggiò che cala il poker contro il Cgb Brugherio. Torna a vincere la Pro Novate che supera per 2-1 il Real Milano. Nell'L il Città di Vigevano passa a Melegnano e tenta la fuga. Resta in scia soltanto la Viscontea che batte nettamente il Bressana. Nel Girone M il Sedriano batte a domicilio la Viscontini e allunga, approfittando delle cadute contemporanee di Settimo Milanese e Real Vanzaghese contro Castanese e Triestina.

Per quanto riguarda i campionati nazionali, nel Girone B di Serie D continua la corsa dell'Arconatese, che centra la quinta vittoria consecutiva e allunga in vetta. Prova di forza della Casatese che sbanca Desenzano, mentre Sangiuliano City e Legnano risalgono prepotentemente trascinati da Ferrario e Bingo. Nel Girone C prima vittoria dell'era Foglia per la Tritium, che rimonta il Prato nella ripresa e si allontana dalle ultimissime posizioni. Nel Girone B di Under 19 Nazionale prosegue il volo della Castellanzese che passa a Borgosesia nel più classico dei testa-coda. Alle sue spalle vince soltanto l'Alcione che prova a lanciarsi all'inseguimento. Nel Girone C riposa la capolista Tritium e la Real Calepina ne approfitta per portarsi a -3 battendo il Brusaporto. Virtus Ciserano Bergamo e Ponte San Pietro si aggiudicano i derby con Villa Valle e Caravaggio, imitati dal Desenzano Calvina che ne rifila addirittura sei al Breno.

Tra le interviste, invece, spicca quella ad Alessandro Campanaro, tecnico della Football Leon Under 19. Restando nella categoria Juniores, da non perdere il racconto del secondo raduno della Rappresentativa di Matteo Medici e l'intervista a Sebastiano Gremi del Codogno. In Promozione, parola a Roberto Foglia, direttore generale del Gallarate, Marco Biraghi della Concorezzese, Nicholas Dognini del Romanengo e Jordan Pedrocchi del Magenta. salendo di un gradino, in Eccellenza spazio ad Andrea De Toni, portierone della Vogherese fresco di laurea, e Riccardo Vaglio del Sant'Angelo. Passando ai Nazionali, in Serie D troverete le interviste a Eros Pogliani, nuovo direttore sportivo del Legnano, e a Giorgio Belotti, colonna della Real Calepina. Per l'Under 19, infine, trovate l'intervista a Simone Crippa, allenatore della Folgore Caratese, e un approfondimento sulla Virtus Ciserano Bergamo, tornata ai suoi livelli abituali nel Girone C.