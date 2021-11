Dilettanti, dai sogni dell'Oleggio a quelli del Cavour, passando dai big match e da qualche litigio di troppo

I dilettanti raccontano sogni di piccole, grandi squadre, sorpassi in classifica e qualche litigio di troppo. Nel weekend delle prime squadre ne abbiamo, ancora una volta, per tutte i gusti.

• In Eccellenza (pagina 56-57) non si ferma l'inizio pazzesco di stagione dell'Oleggio: gli Orange vincono in casa dello Stresa e accorciano dal primo posto. Nel girone B manco a dirlo vince ancora il Cuneo Olmo: questa volta la vittima è l'Acqui di Arturo Merlo. Cresce l'attesa per il prossimo match, che vede i biancorossi ospiti del Chisola secondo.

• Riflettori ancora puntati sulla Promozione (pagine 58-59-60-61), dove nel big match del girone A Arona e Briga non si fanno male (1-1). Succede di tutto nel gruppo B: la Torinese batte il Carrara e si rilancia, l'Ivrea strapazza la Nolese e approfitta della sconfitta del Lascaris e del pari del Sanmauro. Ed è proprio la sfida tra i gialloblù e il Volpiano a finire sotto la lente d'ingrandimento: una lite tra Piazzoli e Parisi è finita con un colpo subito ai danni del tecnico del Sanmauro, finito all'ospedale per accertamenti. Bene il Cavour nel girone C, ora nuova capolista, mentre la prima del gruppo D Luese Cristo pareggia in casa della Pastorfrigor Stay.

• In Prima Categoria (pagina 62-63) non può che destare stupore il pareggio del Gassino in casa contro il CNH nel match di sabato sera: un brutto passo falso per i rossoblù, che perdono 2 punti dal Montanaro primo. Colpaccio Lesna Gold nel gruppo D: battuto il Beppe Viola nello scontro diretto, ora la vetta è oronero.

• In Seconda Categoria (pagina 64) l'Atletico Alpignano perde il secondo posto del girone D, sorpassato dal Moderna Mirafiori. Colpo Agliè contro il Castiglione in chiave playoff, in vista del prossimo turno di fuoco.

• In Terza Categoria (pagina 65) grandissima vittoria della Resistenza Granata nel derby del tifo contro l'Aviglianese. Terza Ivrea: pareggia il Leinì con il Pont Donnas, allunga il Valchiusella.

• In Under 19 (pagina 66-67-68) uno sguardo alla decima vittoria su dieci del Venaria di Ermanni: uno score incredibile, ma non è ancora il record assoluto. Vittoria pesante del Volpiano sulla Pro Eureka nel girone B, accorcia il Chisola dalla vetta del girone D, in attesa del recupero della Monregale di lunedì sera.

• In Under 18 (pagina 69) si avvicinano i verdetti del girone d'andata: all'Acqui mancano due punti e può festeggiare il titolo di Campione d'inverno, mentre nel girone A è lotta serrata tra Arona, Strambinese e Gattinata.

ECCELLENZA A: ALICESE ORIZZONTI - AYGREVILLE

ECCELLENZA A : BORGARO - LA PIANESE

ECCELLENZA B: ATLETICO TORINO - VANCHIGLIA

PROMOZIONE B: LASCARIS - RIVAROLESE

PROMOZIONE C: AZZURRA - CAVOUR

PROMOZIONE D: PASTORFRIGOR STAY - LUESE CRISTO

PRIMA CATEGORIA B: VIRTUS VERCELLI - GATTINARA

PRIMA CATEGORIA C: GASSINO - CNH INDUSTRIAL

PRIMA CATEGORIA D: LESNA GOLD - BEPPE VIOLA

PRIMA CATEGORIA E: PIOSSASCO - CANDIOLO

SECONDA CATEGORIA C: J.TORRAZZA - ARDOR SF

TERZA CATEGORIA TORINO B: PECETTO - CAMBIANO

UNDER 19 REGIONALE A: BORGOVERCELLI - CAMERI

UNDER 19 REGIONALE B: PRO EUREKA - VOLPIANO

UNDER 19 REGIONALE C: LASCARIS - BORGARO

UNDER 19 REGIONALE D: CHISOLA - CUNEO OLMO

UNDER 19 REGIONALE E: CBS - CIT TURIN

UNDER 19 TORINO B: FIANO PLUS - ARDOR SF

UNDER 19 ALESSANDRIA: J.PONTESTURA - FELIZZANO

UNDER 19 PINEROLO: CANDIOLO - PEROSA

UNDER 18 REGIONALE A: LUCENTO - TORINESE