Dilettanti: si accendono le zone salvezza con le vittorie di Venaria, Barcanova, Caselle, e Santa Rita

Ormai manca poco a festeggiare i primi Campioni d'Inverno, ma nel mentre godiamoci le lotte salvezza: un weekend ricco di spunti per le squadre che lottano per confermare le proprie categorie.

• In Eccellenza (pagine 48 e 49) belle vittorie per Venaria e Castellazzo, che mettono in saccoccia 3 punti che danno fiducia. Punti importanti anche per Borgovercelli, Dufour Varallo e Vanchiglia.

• In Promozione (pagine 50-51-52-53) occhi puntati sul girone B, dove Barcanova, Caselle e Torinese firmano 3 vittorie dall'importanza enorme per rimanere nella categoria. Male il BSR Grugliasco contro la Montatese, mentre gioisce il Villarbasse vincitore sull'Infernotto. Girone D: ancora male le torinesi, vincono solo Pozzomaina e San Giacomo Chieri.

• In Prima Categoria (pagine 54 e 55) non si fanno male CNH e Bajo Dora nel girone C (1-1), mentre il colpo lo segna il Santa Rita, vincitore 1-0 sulla capolista Lesna Gold nel gruppo D. Bene la Bruinese (girone E) che ottiene un punto nel match contro il Piossasco.

• In Seconda Categoria (pagina 56) torniamo in alta quota con gli sprint importanti di Rosta, Virtus Ciriè e Tetti Rivalta in ottica promozione, che fanno passi avanti in classifica.

• In Terza Categoria (pagina 57) abbiamo i primi Campioni d'Inverno: Aviglianese (girone A) e Sporting Club (girone B) festeggiano il titolo con una giornata d'anticipo. Ivrea: cresce l'attesa per Leinì-Valchiusella di domenica 5 dicembre.

• In Under 19 (pagine 58-59-60) gli spunti sono tanti, dal calcio giocato al non. Doveroso il richiamo al bellissimo gesto dell'arbitro El Ghrabli di Nichelino, che ha evitato il peggio dopo l'infortunio del portiere del Borgaro Alessandro Barale. Prima sconfitta stagionale per il Venaria dopo 10 vittorie di fila, bene invece il Quincitava contro l'Ivrea.

• In Under 18 (pagina 61) riflettori sul caso di presunto razzismo in Pro Collegno-Mirafiori, con conseguente squalifica del campo e multa per i gialloblù.

ECCELLENZA A: LG TRINO – PRO EUREKA

ECCELLENZA B: CHISOLA – CUNEO OLMO

PROMOZIONE B: VALDRUENTO – ALPIGNANO

PROMOZIONE C: CHERASCHESE – SOMMARIVA PERNO

PROMOZIONE D: BACIGALUPO – ASCA

PRIMA CATEGORIA C: CNH INDUSTRIAL – BAJO DORA

PRIMA CATEGORIA E: BARRACUDA – MONCALIERI

SECONDA CATEGORIA D: ROSTA – MODERNA MIRAFIORI

TERZA CATEGORIA TORINO A: DB RIVOLI – PROMO SPORT TEAM

TERZA CATEGORIA TORINO B: CROCETTA – SANT’IGNAZIO

UNDER 19 REGIONALE B: QUINCITAVA – IVREA

UNDER 19 REGIONALE C: ALPIGNANO - VENARIA

UNDER 19 REGIONALE C: BORGARO - VANCHIGLIA

UNDER 19 REGIONALE D: CARAGLIO - CHERASCHESE

UNDER 19 REGIONALE E: CENISIA – SD SAVIO ASTI

UNDER 19 TORINO B: CEC CLUB – BORGATA CIT TURIN

UNDER 19 IVREA: MONTANARO – AGLIÈ VALLE SACRA

UNDER 18 REGIONALE B: CROCETTA – ACCADEMIA PERTUSA