Primo raduno Area Nord per la Rappresentativa Serie D/Under18: ecco i nomi dei 38 convocati da Giuliano Giannichedda

Dopo l'Area Centro, ritrovatasi a Roma lo scorso 24 novembre, è arrivato finalmente il momento anche per i ragazzi dell'area settentrionale di mettersi in mostra. La selezione di Giuliano Giannichedda si ritrova a Montichiari per il primo Raduno Territoriale congiunto dell'Area Nord della Rappresentativa Serie D e Under 18. Sono 38 i ragazzi convocati dal selezionatore, il quale inizierà a valutare i diversi elementi convocabili per la Viareggio Cup che si disputerà dal 16 al 30 marzo 2022. Saranno 8 i rappresentanti delle formazioni piemontesi, 7 quelli delle lombarde mentre 2 militano nel PDHAE. La parte del leone la fa il Girone A di Serie D, con ben 12 rappresentanti. Tra i convocati spicca la presenza di Mattia Agnese del Taggia, premiato lo scorso anno al Best FIFA Football Awards col riconoscimento del FIFA Fair Play Award 2020 per aver salvato la vita a un avversario nel gennaio 2019 in seguito a un malore. La Lega Nazionale Dilettanti ha voluto sottolineare il gesto del calciatore, selezionandolo e preparandogli una sorpresa. Il raduno avrà luogo, come detto, a Montichiari presso il Centro Sportivo "Montichiarello" di via Boschetti di Sopra 13/15, domani 1 dicembre con ritrovo alle ore 13:00 e inizio amichevole alle ore 14:45.

I 38 CONVOCATI DA GIULIANO GIANNICHEDDA

Portieri:

Enis Ujkaj (Gozzano)

Ramon Virano (Saluzzo)

Luiz Dal Bosco Carneiro (Sona)

Matteo Spada (Arconatese)

Difensori:

Mattia Agnese (Taggia)

Simone Binello (Asti)

Mattia Comiotto (Imperia)

Andrea Meggiarin (Vis Nova)

Riccardo Florio (PDHAE)

Andrea Berna (Sp. Franciacorta)

Alessio Vignozzi (Seravezza Pozzi)

Nicolò Baccolini (Progresso)

Filippo Magnaldi (Bra)

Leonardo Cunico (Abano)

Giacomo Gusso (Opitergina)

Federico Ficini (Scandicci)

Centrocampisti:

Ismaele Marchesan (Cartigliano)

Mohamedamin Fatnassi (Imperia)

Marco Piazza (Dolomiti Bellunesi)

Gianluca D'Arrigo (Montebelluna)

Luca Borghesan (Montebelluna)

Roberto Sanso (Progresso)

Stefano Paglino (Novara)

Giordano Signoretti (Arco)

Giacomo Mazzi (Villafranca Veronese)

Gabriel Graziani (Albenga)

Samuele Franceschini (Masi Voghiera)

Attaccanti:

Mattia Fornari (Caravaggio)

Ahmed Sanogo (Fanfulla)

Lorenzo Sangiorgio (Gozzano)

Mattia Cupani (Campodarsego)

Samuele Misuraca (Sammaurese)

Mattias Prevedello (Campodarsego)

Tommaso Marras (Chieri)

Tommaso Tucci (Alcione)

Bob Omoregbe (Borgosesia)

Alex Forcini (PDHAE)

Tommaso Graziani (Albenga)

Michele Ambrosini (Virtus CiseranoBergamo)