Dilettanti, Cuneo Campione d'inverno, Ivrea quasi. Il Montanaro certifica il primo posto

A due turni dal giro di boa e al meritato riposo natalizio iniziano ad ufficializzarsi i Campioni d'inverno: c'è già un verdetto in Eccellenza, con il titolo assegnato al Cuneo nel girone B, mentre mancano poco a Ivrea (Promo B) e Luese Cristo (Promo D) per festeggiare.

• In Eccellenza (pagg. 48-49) copertina dedicata alla Pro Eureka e a Sandro Siciliano, che fermano il lanciatissimo Oleggio con un buon 1-1. Ne approfittano per allungare la Biellese, approfittando del passo falso degli Orange e del turno di riposo dello Stresa per passare in vetta. Nel gruppo B il Cuneo è ufficialmente primo e al secondo posto passano Acqui e Chisola, le quali sorpassano l'Albese sconfitta in casa dal Vanchiglia. Gran vittoria del Moretta sulla Pro Dronero, ma con grandi polemiche arbitrali.

• In Promozione (pagg. 50-53) vince il derby del Canavese l'Ivrea di Andrea Porrini (3-1 alla Rivarolese), allungando in vetta proprio sui granata. Gli Orange approfittano inoltre dei passi falsi di Lascaris e Sanmauro. Nel girone C altro cambio in vetta, dove torna il Carmagnola a discapito del Busca, mentre le gruppo D la Luese Cristo espugna Trofarello e vola a -1 dal titolo di Campione d'inverno.

• In Prima Categoria (pagg. 54-55) continua la favola del Montanaro, che strapazza la Mappanese (6-2) e conferma il primo posto alle spalle del Vallorco. Scivolone per il Beppe Viola nel D, così come la capolista Villastellone (girone E) fermata da un roccioso Garino.

• In Seconda Categoria (pag. 56) il Rosta è re d'inverno del girone D: la vittoria in trasferta sul campo dell'Accademia Real Torino ha ufficializzato il primato della formazione di Quinto. È ancora bagarre invece nei gruppi C, dove scatta la Virtus Ciriè in virtù dello scontro diretto vinto sul Fiano Plus, ed E, dove a giocarsela sono Luserna e San Giorgio Piossasco.

• In Terza Categoria (pag. 57) a Pinerolo Lenci Poirino e San Luigi Santena si giocavano tanto, ma la partita è stata sospesa per rissa. Stessa sorte toccata a Promo Sport Team-Rebaudengo. Festeggia sul campo l'Atletico Robassomero (girone C Torino) e il Valchiusella (Ivrea).

• In Under 19 regionale (pagg. 59-61) c'è chi conferma il primo posto (Accademia Borgomanero e Acqui) e chi perde la vetta: la Monregale cade in casa del Carignano e cede il primo posto al Chisola di Masera. Girone C: perde ancora il Venaria: il Lucento è a -2 dai Cervotti.

• In Under 18 regionale (pag. 62) 3 gironi su 4 vanno in vacanza, con il solo gruppo B che continuerà a giocare per due weekend. Ancora impeccabili Arona, Bruinese e Acqui; il Mirafiori si prende il primato del girone B in virtù del pari tra Collegno Paradiso e Giaveno Coazze.

