Dilettanti: il Toro di Civate annuncia il proprio ritiro dal calcio giocato, il Saronno annuncia il nuovo dg Giuseppe Cannella

Come ogni lunedì vi aspettiamo in edicola con tante interviste ai protagonisti di ogni campionato: Serie D, Eccellenza, Promozione, Under 19 Nazionale e Regionale, Fascia A e B. Prima di vedere più nel dettaglio quanto accaduto nel weekend e i principali approfondimenti che troverete, ricordiamo che, come raccontato a questo link, da quest'anno vi basterà scannerizzare un qualsiasi qr-code del giornale per diventare utenti premium della nostra applicazione, con la possibilità di leggere - sempre sulla nostra app - articoli come questo e le partite a pagamento seguite il weekend successivo.

Sul campo la copertina dell'Eccellenza se la prende di diritto il Sant'Angelo, che ribalta il Mapello nello scontro diretto e prende la vetta della classifica nel girone B, anche grazie al pareggio a reti bianche del Lemine Almenno sul campo dell'AlbinoGandino. Vittoria pesante anche per la Sestese, che batte il Varzi e raggiunge in classifica la Castanese, battuta in casa da una grande Ardor Lazzate. Ne approfitta la Varesina che passa a Verbano e balza al comando, mentre spicca il successo interno della Calvairate sulla Vogherese. In Promozione, nel gruppo A il Castello Cantù ne fa 6 alla Lentatese e avvicina il Saronno, fermato sull'1-1 dal Valle Olona. Primi scossoni in alta classifica nel Girone B: il Muggiò passa col brivido a Barzago e allunga grazie al colpaccio dell'Arcellasco a Lissone. Si issa al secondo posto l'Altabrianza, trascinata da uno strepitoso Mair. Nel gruppo E pareggiano le prime quattro della classifica, ne approfitta la Settalese che cala il poker contro il Cologno e riduce il gap. Resta agganciato il Romanengo, corsaro contro il Villa. Poche sorprese nel Girone F, dove Magenta e Virtus Binasco vincono e restano a braccetto in vetta.

Passando alla categoria Under 19 Fascia A, nel Girone A cade il Canegrate nel big match col Morazzone. Poker del Villa Cassano che travolge il Gallarate. Nel B riposa la capolista Calvairate, Ardor Lazzate e Castello Cantù non si fanno scappare l'occasione per accorciare le distanze, al contrario del Villa che cade col Mariano. Esagerato il Lissone, che ne rifila addirittura 7 al Base 96. Nel C Scanzorosciate sconfitto a Cologno, la Cisanese ne approfitta e scappa a +3 superando la Fiorente Colognola. Manara senza pietà contro il fanalino di coda Carugate, a cui ne segna 7. Nel Girone D sgambetto della Bedizzolese alla capolista Vighenzi e la classifica in vetta si accorcia. Nell'E rallenta a sorpresa il Rozzano, che non va oltre il pareggio con l'Atletico Cvs ma guadagna terreno grazie alle contemporanee sconfitte di La Spezia e Club Milanese, superati rispettivamente da Barona Sp. 1971 e Vogherese.

In Fascia B, nel Girone A il Gavirate batte la Vergiatese e aggancia in vetta la Solbiatese. Nel B, Arcellasco e Bovisio Masciago si dividono la posta nello scontro al vertice. Spiccano i 7 gol dello SC United alla malcapitata Porlezzese. Nel C rinviata Ars Rovagnate-Football Leon, ne approfitta il Biassono che balza al comando. Pioggia di gol nel girone D dove risaltano il 7-0 del Valle Imagna all'Acc. Gera d'Adda e il 5-0 dell'Acos Treviglio allo Zingonia Verdellino. Nel Girone I il Sesto 2012 fatica più del previsto per avere ragione di una coriacea Lombardia Uno, ma basta e avanza per allungare sulla Garibaldina rallentata dal Cgb Brugherio. Nello scontro di alta classifica il Real Milano umilia il Varedo a domicilio con un 6-0 tennistico. Nell'L il Città di Vigevano bissa il 7-2 della settimana scorsa e prende il largo portandosi a +8 sulla Viscontea. Nel Girone M cade a sorpresa il Sedriano, ne approfittano per accorciare Settimo Milanese, Real Vanzaghese e Castanese. Pirotecnico 5-4 tra Triestina 1946 e Accademia Bmv.

Per quanto riguarda i campionati nazionali, nel Girone B di Serie D rallenta l'Arconatese ma il Sangiuliano City Nova non ne approfitta, anzi viene scavalcato dalla Casatese. In coda vittoria pesante della Real Calepina, corsara sul campo della Castellanzese. Nel Girone C il Rimini rovina la festa dell'Alcione per l'esordio all'Arena Civica. Cadono anche Tritium e Fanfulla, rendendo così da dimenticare il weekend delle lombarde. Nel Girone B di Under 19 Nazionale prosegue il volo della Castellanzese che espugna il campo dell'Ac Leon, ma a risaltare sono la cinquina del Città di Varese sul Fanfulla e la prima vittoria del Borgosesia. Nel Girone C la Virtus Ciserano Bergamo impone il primo pareggio alla capolista Tritium in una giornata in cui il segno X la fa da padrone. Non riesce ad avvicinarsi la Real Calepina, che anzi perde terreno sconfitta in casa dalla Brianza Olginatese.

Tra le interviste, invece, spicca quella al Toro di Civate, Davide Castagna, che sui social ha annunciato il ritiro dal calcio giocato a soli 30 anni. Nel girone A di Eccellenza parola a Luca Malvestio, capitano del sorprendente Verbano. Passando alla Promozione, il Saronno ha presentato il nuovo direttore generale Giuseppe Cannella. Spazio anche al capocannoniere del girone E, Alessandro Volpi della Soncinese, a Davide Frasca, bomber del Locate, e a Davide Ziliotto, alla terza avventura sulla panchina dell'Altabrianza. Per quanto riguarda l'Under 19, in fascia A abbiamo sentito Filippo Carrettiero, rigorista dell'Academy Brianza Olginatese, e Guido Viandanti, ds e nuovo allenatore della Juniores dell'Atletico Cvs, mentre in fascia B abbiamo fatto chiarezza sul giallo dell'esonero di Giuseppe Cuppari dal Città di Vigevano. Passando ai Nazionali, in Serie D troverete le interviste a Nicolò Migliore, giovane saracinesca della Tritium, e a Pietro Fusi, stantuffo della Casatese. Per l'Under 19, infine, trovate l'intervista a Mattia Bove, capitano del Sangiuliano City Nova, e un approfondimento su Luca Capone, attaccante del Desenzano Calvina.