Dilettanti, in campo solo l'Eccellenza: tra derby torinesi e tanto mercato, archiviato il penultimo weekend del 2021

Stop forzato causa neve, ma non per tutti. Dalla Promozione in giù si resta a casa a guardare Formula 1 e Serie A, mentre in Eccellenza è tutto regolare con la sedicesima giornata di campionato. Non solo giocato però: un occhio anche alle ultime trattative di mercato.

• In Eccellenza (pagine 24 e 25) lo Stresa sfrutta il rinvio di Trino-Biellese per passare in vetta al girone A (vittoria 5-1 sulla Pro Eureka di Siciliano), grandi vittorie per Venaria e La Pianese (entrambe per 3-2). Nel girone B riposa la capolista Cuneo e approfittano Chisola e Acqui per accorciare: vinovesi e Bianchi a -4 dal primo posto. Spiccano gli altri due "derby" torinesi: il Pinerolo supera il Vanchiglia al fotofinish (2-1), mentre la CBS strapazza l'Atletico Torino (5-1).

• Pagina dedicata a Promozione e Prima Categoria (pagina 26), con il racconto delle ultime trattative di mercato nei gironi A, B e D di Promozione. Apertura dedicata alla grande stagione del Perosa in Prima Categoria, a caccia della Promozione che manca da 12 stagioni.

• Pagina dedicata a Seconda e Terza Categoria (pagina 27), con l'intervista all'attaccante del Moderna Mirafiori Andrea Cirulli, al rientro da un lungo infortunio e sempre più convincente nel girone D. In Terza arrivano le sentenze sulle due partite rinviate domenica 5 dicembre (Promo Sport-Rebaudengo e Lenci Poirino-San Luigi Santena) e il racconto dell'esperienza in Rappresentativa del 2005 Ouassim Ez Zarhrate, stellina della Resistenza Granata.

