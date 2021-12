Dilettanti, Alessandro Bisaccia è l'MVP del girone d'andata della categoria Under 19 regionale fascia A

Come ogni lunedì vi aspettiamo in edicola con tante interviste ai protagonisti di ogni campionato: Serie D, Eccellenza, Promozione, Under 19 Nazionale e Regionale, Fascia A e B. Non perdetevi il numero speciale del White Friday! Solo oggi troverete l'edizione cartacea ad appena un euro con uno speciale qr-code che vi permetterà di diventare utenti premium fino al 9 gennaio!

La copertina dell'Eccellenza se la prende la Sestese, che cala il poker contro la Calvairate e si porta a -1 dalla capolista Castanese con una partita in meno. Restando al girone A, si rilancia il Varzi che fa l'impresa sul campo del Club Milano, passando nel finale nonostante l'inferiorità numerica. Nel B rinviate tutte le partite delle prime della classe, ne approfitta lo Scanzorosciate per prendersi la scena battendo la Vertovese nonostante l'uomo in meno. In Promozione, nel girone A non gioca la Solbiatese, ma Saronno e Morazzone non ne approfittano impattando sul 2-2 nello scontro diretto. Non sbaglia invece il Castello Cantù, che ne fa sei al malcapitato Villa Cassano. In coda, vittoria rotonda per l'Olimpia Ponte Tresa che sbanca Busto Arsizio. Nel B il Muggiò vince nettamente il derby col Lissone per 4-1, stesso punteggio nel successo dell'altra capolista Altabrianza. Tiene il passo il Cinisello, non l'Arcellasco che cade a sorpresa in casa contro la Nuova Sondrio. Nel girone E rallenta la coppia di testa Club Milanese-Soresinese, anche se i pareggi sui campi di Romanengo e Settalese non sono da buttare. Si avvicinano Soncinese e Villa, per una classifica che ora vede cinque squadre racchiuse in soli tre punti. Nel gruppo F la Viscontea frena la corsa del Magenta, ma la Virtus Binasco perde terreno sconfitta dall'Union Calcio Basso Pavese, che si riporta sotto insieme all'Assago.

Pochi i recuperi in calendario nella categoria Under 19 fascia A, ancor meno quelli giocati visto che ci sono stati alcuni rinvii. Nel girone A, l'Ardor Bollate passa sul campo del fanalino di coda Gallarate. Nel B va in scena il big match tra Castello Cantù e Ardor Lazzate, coi padroni di casa che s'impongono di misura. Nel C il Cologno espugna il campo dell'Academy Brianza Olginatese e la scavalca in classifica. Nel girone E il Codogno batte il Sancolombano uscendo dalla zona calda della classifica.

Qualche partita in più si è giocata in Under 19 fascia B. Quattro i recuperi disputati nel girone A, tra cui spicca la vittoria del Luino che lascia l'ultima posizione e aggancia il Cas al terzultimo posto. Nel B finisce in parità il big match, ricco di emozioni, tra Ars Rovagnate e Football Leon. Nel D fa notizia il terzo pareggio stagionale della capolista Mapello, frenata a sorpresa dal Paladina. Nel girone L cinquina dell'Albuzzano a Vigevano, ma ancor più degna di nota è la vittoria dell'O. Stradella sul campo dell'Union Calcio Basso Pavese.

Il virus torna a colpire anche il massimo campionato dilettantistico costringendo al rinvio, tra gli altri, del big match del girone B tra Folgore Caratese e Desenzano Calvina. Tra le partite giocate, fa rumore il tonfo della Casatese a Giussano contro una brillante Vis Nova. Spicca anche la manita con cui lo Sporting Franciacorta rimonta e inguaia la Castellanzese. Nel D, colpo della Tritium grazie al nuovo acquisto Antonio Orefice. Cadono invece Fanfulla e Alcione, con quest'ultimo maltrattato dal Lentigione. Scendendo di un gradino all'Under 19 nazionale, nel girone B ormai non fa più notizia l'ottava vittoria consecutiva della Castellanzese, mentre risalta in negativo la sconfitta a sorpresa dell'Alcione dopo il cambio in panchina. Nel C, Tritium e Ponte San Pietro si spartiscono la posta nel big match. Risultato che permette alla Virtus Ciserano Bergamo, a riposo, di sorridere.

Tra le interviste spicca quella ad Alessandro Bisaccia, eletto dalla nostra redazione Mvp del girone d'andata per la categoria Under 19 fascia A. Non può mancare un approfondimento sul terzo raduno della Rapp di Matteo Medici, mentre per la fascia B abbiamo analizzato la situazione al giro di boa, eleggendo il Città di Vigevano regina d'inverno. In Eccellenza, spazio a Vittorio Vitulli della Vergiatese e Nicolò Pagano, bomber dell'Offanenghese. Passando alla Promozione, abbiamo sentito GABRI, Daniele Genovese, capitano della Cob 91, e Pietro Cordio, ds del Robbio, mentre nel girone E abbiamo analizzato il mercato dell'Atletico Cvs col ds Guido Viandanti. Passando ai nazionali, in Serie D parola a Marco Bingo e Roberto Beretta del Legnano e a Manuel Pascali, leader carismatico del Sangiuliano City Nova. Per l'Under 19 nazionale trovate le interviste a Moreno Bettinelli, che illustra le ragioni delle sue dimissioni dal Fanfulla, e Maurizio Dondoni, tecnico della Real Calepina.