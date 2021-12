Dilettanti: ultimi acuti del 2021, tra qualche rinvio e qualche ribaltone in classifica

Ultima due giorni di calcio dilettantistico prima delle feste natalizie. La notizia è sicuramente il posticipo del rientro (niente 6 gennaio, si riparte il 9 solo con l'Eccellenza), ma spiccano anche gli ultimi colpi di coda in classifica.

• In Eccellenza (pagine 48 e 49) pareggiano Borgaro e Stresa nel secondo atto della sfida, in attesa del ritorno di coppa mercoledì 22. Pareggia anche la Biellese, mentre accorciano Settimo e Borgomanero. Nel gruppo B perde il Cuneo e accorcia a -1 il Chisola, mentre pareggiano dietro Rivoli, Acqui, Pinerolo e Pro Dronero. Scatto del Castellazzo in zona salvezza, derby del Tartufo tra Alba Calcio e Albese vinto 2-0 da Telesca.

• In Promozione (pagine 50,51,52,53) prove di fuga per l'Ivrea, già campione d'inverno in virtù delle 6 lunghezze dalla Rivarolese seconda. Torna in vetta al girone C il Carmagnola, mentre il San Giacomo Chieri sale al secondo posto del gruppo D. Clamoroso a Grugliasco: l'arbitro fischia la fine ma il guardalinee segnala il rigore. Il Pedona pareggia 3-3 con tantissime polemiche (approfondimento a pagina 52).

• In Prima Categoria (pagine 54-55) è autentico campionato spezzatino. Nel C giocano solo 2 partite, mentre nel D giocano tutte. Clamoroso crollo casalingo del Beppe Viola (0-3 con l'STS), vince il Venaus nel derby valsusino con il Chianocco. Villastellone rinviata nell'E, il Garino vince e aggancia la vetta.

• In Seconda Categoria (pagina 56) ultimi squilli dai gironi C, D ed E. Perde l'Atletico Alpignano con l'Accademia Real Torino, l'Onnisport fa suo lo scontro salvezza contro l'Atletico Volvera.

• Pagina dedicata alla Terza Categoria (pag 57), con due bomber di categoria (niente spoiler!) e i criteri dei ripescaggi in Seconda.

• Ultima giornata di andata per l'Under 19 regionale (pagine 58-59-60): Chisola e Venaria campioni d'inverno, nel girone E è bagarre per il secondo posto alle spalle dell'Acqui. Intervista dedicata a Nicolò Lardo, classe 2004 ex juniores Cheraschese passato alla Pro Dronero in Eccellenza.

• Ultima di campionato anche per l'Under 18 (pagina 61), anche se con solamente 3 partite disputate. Apertura dedicata al memorial Pierluigi Tinelli, organizzato dal Carrara: coinvolte 12 società dal 6 al 16 gennaio.

