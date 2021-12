Il Consiglio Federale ‘aggiunge due posti in panchina’ per Allenatore dei Portieri e Preparatore Atletico

Era una novità attesa da tempo e che attendeva l’ufficialità del Consiglio Federale ma dal 2022 diventa realtà: finalmente anche l’allenatore dei portieri e il preparatore atletico, abilitati e per quelle specifiche competenze, potranno accedere al terreno di gioco, comparire in distinta e avere uno spazio loro, ‘aggiuntivo’, alla conformazione ‘classica’ della panchina e supportare con i loro consigli specifici alla loro funzione portieri e giocatori. Sia per quanto riguarda i campionati dilettantistici, nazionali e regionali, che quelli giovanili a livello regionale. Basta dunque assiepamenti strategici dietro reti o altro ma finalmente riconosciuta la specificità e l’importanza dei ruoli.



Questo il testo dell’Articolo 66 delle Noif modificato:



Comma 2 ter Per le gare organizzate dalla Lnd in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a 2 posti supplementari riservati all’allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell’elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell’elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l’indicazione del relativo numero di tessera.