Una raccolta fondi per Adrien, il nostro giornale aderisce, fatelo anche voi. Non lasciamoli soli

Non lo ha chiesto la famiglia, che malgrado l'immenso dolore conserva un senso di dignità senza eguali. Ma noi per primi, come giornale e come giornalisti che abbiamo assistito in diretta alla tragedia di questo calciatore, ci sentiamo in dovere di diventare parte attiva per sostenere la famiglia. E lo stesso ha fatto Angelo Frau, sempre in prima linea quando c'è da aiutare il prossimo e la sua società, il Cit Turin, per la quale Adrien Sandjo stava giocando. E naturalmente non poteva mancare il Comitato regionale Piemonte Valle d'Aosta presieduto da Christian Mossino che da giorni si è attivato per portare concretamente un sostegno.

E noi, attraverso questo post, vi chiediamo di partecipare, di aderire a questa raccolta fondi. Adrien era il figlio che tutti vorremmo avere, era un po' anche figlio nostro che ne raccontavamo le gesta attraverso il giornale. Era un ragazzo magnifico, generoso, genuino, solare, sempre pronto ad aiutare il prossimo. E non possiamo lasciarlo andare via senza far sentire la nostra vicinanza. Sotto al post social in cui davamo la notizia della sua morte avete scritto in duemila; non importa l'importo, ognuno fa quello che si sente, conta il messaggio. C'è una famiglia che ha bisogno di noi e noi, popolo del calcio giovanile e dilettantistico, dimostriamo di esserci sempre. Attiviamoci tutti.

Per farlo dovete usare questo IBAN IT 76 L 02008 01118 00000 1526929 intestato a ASD Cit Turin LDE con la causale In Memoria di Adrien. Alla fine della raccolta chiederemo alla società di rendere pubblici i dati.

Questo il comunicato del Cit Turin del presidente Angelo Frau

Mercoledì 22 Dicembre u.s. Durante l’allenamento della Rappresentativa Regionale Under 19 Adrien Sandjo, nato in Camerun, in Italia da oltre 10 anni e totalmente Integrato, con ottimo profitto a scuola ed il sogno di essere Calciatore, anche questo cosa che le riusciva bene. In un attimo il Cuore di Adrien si è fermato, e nonostante tutti i tentativi e le intense cure al Pronto Soccorso da parte dei medici, il Cuore di Adrien si è fermato per sempre, lasciando nella disperazione la sua mamma e i suoi famigliari, tutte le persone che lo conoscevano, i suoi compagni di squadra, gli Atleti e le Atlete, i Dirigenti e Allenatori del Cit Turin LDE. Un ragazzo pieno di sogni ed ambizioni, 18 anni sono troppo pochi per andarsene in questo modo assurdo.

Il Cit Turin LDE, promuove una raccolta fondi per sostenere la Famiglia SANDJO NANA per manifestare la propria solidarietà e vicinanza alla cara Mamma, aiutarla in un momento così tragico della sua vita. Chi desidera dare il proprio contributo potrà farlo consegnandolo direttamente alla Segreteria del Cit Turin LDE, Corso Francesco Ferrucci 63, Torino, oppure può effettuare un bonifico sul conto corrente intestato a:

ASD Cit Turin LDE, Unicredit Banca

Codice IBAN: IT 76 L 02008 01118 00000 1526929;

Indicando come casuale: IN MEMORIA DI ADRIEN.

Pensiamo che il senso di volontariato e lo spirito di collaborazione che contraddistingue il popolo sportivo, permetterà di fare bene quanto da tutti noi desiderato.

NULL’ALTRO CHE GRAZIE!