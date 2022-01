Dilettanti, la finale di coppa Eccellenza si prende la scena: primo weekend nel segno dell'Alba Calcio

La Befana vien di notte con una coppa Eccellenza pronta da giocare. Il primo weekend di "calcio" dilettantistico va in archivio con poche partite giocate, ma le emozioni della finale di coppa giocata a Vinovo sono bastate come antipasto. Tra la festa dell'Alba Calcio e le ultime notizie di mercato il mondo delle prime squadre ha dato il benvenuto al 2022.

• A pagina 18 la top 11 per minuti giocati dell'Under 19: scoprite gli 11 stakanovisti della categoria, insieme ad altre piccole chicche!

• A pagina 29 il racconto della finale di Coppa Eccellenza giocata tra Alba Calcio e Borgaro: una pagina celebrativa per la grande prestazione dei vincitori e dei vinti.

• A pagina 30 spazio a Promozione e Prima Categoria, con gli ultimi movimenti di mercato in vista del rientro in campo tra qualche settimana.

• A pagina 31 spazio a Seconda e Terza Categoria, con 3 interviste ai protagonisti della prima parte di stagione.

• A pagina 32 una pagina dedicata all'ultimo saluto ad Adrien Sandjo, attaccante del Cit Turin tragicamente scomparso il 23 dicembre.

BORGARO - ALBA CALCIO, LA FINALE DI COPPA ECCELLENZA

BORGARO - ALBA CALCIO, LA FOTOGALLERY