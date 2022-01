Dilettanti, è tempo dei pagelloni di metà stagione

Con poco, pochissimo calcio giocato iniziamo a dare i numeri. Allora è meglio rendere questi numeri produttivi: nel numero in edicola a partire da lunedì 17 gennaio spazio ai pagelloni di metà stagione, dedicati a tutte le categorie dall'Eccellenza alla Terza Categoria, passando per l'Under 18.

• Si parte a pagina 27 con l'Under 18, con un pagellone dedicato a ciascuno dei 4 gironi. Una categoria nata come esperimento, che però ha regalato qualche grande voto nella prima parte di stagione.

• Pagina 28 vede l'Eccellenza, con due situazioni simili in vetta: due duelli all'orizzonte nei gironi A e nei gironi B. Che voto meritano Biellese, Stresa, Cuneo Olmo e Chisola?

• Quattro pagelloni per ciascuno dei gironi di Promozione a pagina 29. Tante le sorprese nelle parti alte della classifica, come sono tante le formazioni che hanno sorpreso in negativo.

• Non può mancare la pagina dedicata alla Prima Categoria (pagina 30), con commento apposito per i gironi B, C, D ed E.

• Chiudono Seconda e Terza Categoria (pagina 31), con il pagellone per i gironi C, D ed E di Seconda e per i gironi di Torino, Ivrea e Pinerolo di Terza.