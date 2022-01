Dilettanti, i recuperi di Serie D e Under 19 nazionale infiammano il weekend che precede la ripartenza dei campionati nazionali

Due recuperi in Under 19 nazionale, uno in Serie D. Un piccolo antipasto in attesa del weekend che dovrebbe segnare il ritorno al calcio giocato, con la ripartenza dei campionati nazionali che precederà di sette giorni quella dell'Eccellenza. Nel mezzo ci saranno i recuperi della massima serie dilettantistica, con cinque partite in programma nel Girone B e due nel Girone D che si disputeranno mercoledì. Al momento a gioire è il Legnano, che schianta il Caravaggio e aggancia al sesto posto la Virtus Ciserano Bergamo, distante soltanto un punto dalla zona playoff. In Under 19 si prendono i tre punti Arconatese e Brianza Olginatese, a spese rispettivamente di Sangiuliano City e Caravaggio.

Non mancano poi le consuete interviste: Andrea Luce, presidente del Sangiuliano City; Andrea Rivoltella, tecnico della Leon U19; Marco Murriero, portiere del Varzi; Luca Valsecchi, estremo difensore del Luciano Manara; Davide Caruso, nuovo centravanti del Saronno; Fabio Todeschini, centrocampista della Vibe Ronchese; Danilo Quaranta, allenatore del La Spezia; Alessandro Mora, fantasista della Rhodense U19; Johnny Boni, direttore del settore giovanile dello Scanzorosciate; Giacomo Omodei, capitano dello Schuster U19; Federico Locca, difensore del Codogno U19; Giuseppe Oroso, allenatore della Pro Novate U19. Particolarmente degna di nota è l'iniziativa del Breno, che ha avviato una raccolta fondi per aiutare Brian Wojdyla, fratello del terzino Dylan, a pagarsi delle costose cure in Spagna.

In attesa di tornare sul rettangolo verde però la scena se la prende la "social battle" di Eccellenza e Promozione. Scopri quali sono i club più seguiti su Facebook e Instagram e quali sono i segreti delle regine di queste piattaforme. Spazio anche agli approfondimenti: Vis Nova, Villa Valle U19, con particolare attenzione al centravanti Luca Tiraboschi, e Gianluca Suardi sono i protagonisti delle nostre analisi.