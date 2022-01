Come ogni buon lunedì sera siamo pronti per tornare in diretta. Siamo in live con la seconda puntata di LuneDìlettanti, programma condotto da Daniele Moccia e Paolo Biolatto. Puntata dedicata alla Promozione: ospiti in diretta Rosario Ligato, allenatore del Valdruento (girone B) e Pino Di Leone, allenatore del Cavour (girone C). Seguiteci e fate le vostre domande!