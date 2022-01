Alcione all'ultimo respiro, Cusatis: «Risaliremo la classifica»

La Serie D torna in campo per la diciannovesima giornata di campionato ridando una parvenza di normalità alla stagione e una speranza a tutte le categorie ancora ferme. Sul giornale tornano finalmente le pagine con classifica e tabellini. Nel girone B l'Arconatese in 9 stoppa la fuga del Sangiuliano, col Desenzano che passa a Sona in pieno recupero e si mette in scia. Colpo della Virtus Ciserano Bergamo che ferma la Casatese, mentre in coda spicca il netto 4-1 della Castellanzese sul campo del Caravaggio. Nel girone D l'Alcione espugna Sasso Marconi al 92' e si riporta nella prima metà della classifica. Si gioca una partita anche in Eccellenza, preludio al prossimo weekend che dovrebbe riportare in campo tutte le formazioni della categoria. A beneficiarne è la Vergiatese che espugna Gavirate e si riporta a ridosso della zona playoff.

Passando alle interviste, restando in Serie D parlano Alessandro Lamesta, capitano del Caravaggio, e Giovanni Cusatis, tecnico dell'Alcione. In Under 19 nazionale parola a Longaretti, allenatore del Caravaggio, che esalta le qualità di Giacomo Brusa, e a Andrea Maldifassi, portiere dell'Arconatese. Passando all'Eccellenza, il vicepresidente Luca Gaeli espone le motivazioni che stanno spingendo il Sant'Angelo a lasciare lo stadio Chiesa, mentre nel girone A Cristian Bertani e Fabio Corti accendono il derby di domenica prossima tra Base 96 e Ardor Lazzate.

In Promozione: Pappalardo analizza il suo Castello Cantù e si sfoga sull'interrogativo della ripresa del campionato; per la ColicoDerviese parla il bomber Nicola Rota; parola anche a Marco Sircana del BM Sporting; Laura Bartuccelli, responsabile marketing dell'Union Calcio Basso Pavese, parla dell'importanza della comunicazione per il calcio dilettantistico; Emanuele Catanzaro, portiere della Paullese, punta alla Coppa Italia. Per quanto riguarda l'Under 19 regionale abbiamo sentito Simone Roncelli, difensore centrale della Cisanese, Federico Roveri, il Ribery della Calvairate, Amos Beretti, tecnico del Canegrate, Tommaso Ronzoni, talismano dell'Assago, Fabian Liberte, allenatore del Lumezzane, e Vito Martellotta e Alessio Morello, che analizzano il girone d'andata del Real Milano.