Eccellenza in campo e top 11 per tutti gli altri: il piatto dei Dilettanti è ricco

Domenica 23 gennaio e finalmente torna il giocato in Piemonte: l'Eccellenza riprende il proprio cammino con la prima giornata di ritorno, in attesa della ripresa delle altre categorie. Ma il piatto è ricco per tutti: tanti validi motivi per correre in edicola ad acquistare il giornale!

• A pagina 28 spazio all'Eccellenza A. 6 partite giocate e 2 viste, dove spicca il pareggio di Biella tra Biellese e Stresa: gli uomini di Rotolo fermano la fuga dei bianconeri. Dietro non ne approfitta l'Oleggio, bloccato sul pari da una buona Alicese Orizzonti, mentre si gode la gita al lago il Venaria, vittorioso in casa del Baveno per 2-1. Pareggia la Pro Eureka a Verbania, ottime vittorie per La Pianese e LG Trino su Accademia Borgomanero e Dufour Varallo. Ad arricchire il racconto della giornata il resoconto sul Premio Giovani, pubblicato dal Comitato Regionale il 20 gennaio: in vetta al momento c'è l'Oleggio con 86,4 punti.

• A pagina 29 tocca all'Eccellenza B. 7 partite su 7 viste dai nostri collaboratori, che hanno raccontato direttamente dai campi la ripresa del campionato. Sorride il Cuneo Olmo di Magliano, che vince a casa Lucento e vola a +3 sul Chisola (pareggio a Rivoli); al secondo posto sale anche l'Acqui, che supera 3-0 l'Atletico Torino e aggancia i vinovesi. Il trittico in testa allunga e sotto è bagarre: perde l'Alba Calcio nello scontro diretto contro il Pinerolo, mentre non ne approfitta la Pro Dronero (gran vittoria del Vanchiglia contro i Draghi). Gioia Giovanile Centallo in trasferta a Narzole, vittoria chiave del Moretta sul Castellazzo. Premio Giovani: domina il Lucento in vetta a 291,6 punti, benissimo anche il San Domenico Savio Asti al secondo posto. Sul giornale la classifica parziale delle prime 8 posizioni.

• A pagina 30 stuzzicano le top 11 di Promozione e Prima Categoria: i migliori undici degli 8 gironi (nella Prima Categoria i gironi B, C, D ed E) con tanto di miglior allenatore e giocatore jolly a condire il tutto. Tantissime le società presenti con i loro migliori talenti inseriti dai vari responsabili dei gironi.

• A pagina 31 ecco le top 11 di Seconda e Terza Categoria: le formazioni tipo dei gironi C, D ed E di Seconda, dei tre gironi torinesi di Terza e dei gironi di Pinerolo e Ivrea di Terza. Però non vi facciamo spoiler: non vi resta che scoprire se rientrate in top 11 andando in edicola!

Corri ad acquistare il giornale in edicola oppure nella nostra edicola digitale!

ECCELLENZA A: ALICESE ORIZZONTI - OLEGGIO

ECCELLENZA A: BIELLESE - STRESA

ECCELLENZA B: ATLETICO TORINO - ACQUI

ECCELLENZA B: BENARZOLE - GIOVANILE CENTALLO

ECCELLENZA B: LUCENTO - CUNEO OLMO

ECCELLENZA B: MORETTA - CASTELLAZZO

ECCELLENZA B: PINEROLO - ALBA CALCIO

ECCELLENZA B: RIVOLI - CHISOLA

ECCELLENZA B: VANCHIGLIA - PRO DRONERO