7 partite viste, una coppa in palio e tanto altro: le partite seguite del weekend

Weekend ricco, mi ci ficco. L'ultima domenica contraddistinta dalla sola Eccellenza in campo è alle porte e anche questa volta vi racconteremo le fatiche degli "eccellenti" direttamente dal campo. 7 partite seguite del massimo campionato regionale, a cui si aggiunge l'importantissimo impegno tra Agliè Valle Sacra e Junior Torrazza, che si contenderanno la Coppa Seconda-Terza Categoria del Comitato di Ivrea. Una golosa ciliegina sulla torta in un ricco menù domenicale.

Sandro Siciliano, allenatore della Pro Eureka, pronto alla ostica sfida casalinga contro il Borgaro

Si parte con il girone A di Eccellenza, dove la sfida tra Pro Eureka e Borgaro è quella che stuzzica di più: un vero e proprio classico della categoria, tra due formazioni che cercano di tornare a sorridere dopo un momento non troppo propizio in campionato. Le formazioni di Sandro Siciliano e Beppe Cacciatore non vincono dal 21 novembre 2021 e ritrovare i 3 punti adesso potrebbe significare il rilancio in ottica futura. Un rilancio che cerva anche il Borgovercelli, che nella gara casalinga contro l'Accademia Borgomanero deve trovare il moto d'orgoglio per rialzarsi dall'ultima posizione del girone. Un bel test anche per le ambizioni de La Pianese di Gamba, che contro un Baveno a caccia di punti preziosi in chiave salvezza può ridurre il gap dalla zona playoff.

Nel girone B di Eccellenza l'attenzione è tutta sul Rivoli, che non sta attraversando un bellissimo momento dopo i pareggi con Chisola e Castellazzo. I gialloblù, ora a 9 punti di distanza dal primo posto e a parità di partite, devono tornare a vincere ma di fronte hanno uno degli avversari peggiori possibili: la Giovanile Centallo.

Il Chisola di Marcello Meloni, dopo aver perso due punti di distanza dal Cuneo capolista, si prepara a ricevere l'Atletico Torino, non senza qualche difficoltà sul piano infortuni, che tanto stanno tormentando i vinovesi. Non sono da meno i gialloblù di Giuliani, che stanno facendo il possibile per dar filo da torcere agli avversari nonostante una formazione spesso imbottita di calciatori giovanissimi.

Chiude la "croccante" sfida tra i Rignanese, Pierpaolo e Giacinto, che si affronteranno in corso Sicilia rispettivamente con le casacche di Pinerolo e CBS: i biancoblù del tecnico Pierpaolo Rignanese sono riusciti a ridurre il gap dalla zona playoff dopo l'ottima vittoria sull'Alba Calcio, ma i passi falsi sono dietro l'angolo, soprattutto contro i rossoneri di Marco Fornello, i quali devono ritrovare la forma migliore.

Giacinto Rignanese, centrocampista della CBS

Dulcis in fundo la finalissima della coppa Seconda-Terza Categoria di Ivrea, che vede di fronte nell'ultimo atto in scena ad Albiano l'Agliè Valle Sacra di Giacquinto Vitaliano e lo Junior Torrazza di Ivan Cannalonga. Dopo una serie di rinvii (la partita era inizialmente in programma per l'8 dicembre 2021) le due formazioni del girone C di Seconda Categoria possono dare la svolta alla stagione con una possibile vittoria, che porterebbe sicuramente un'ondata di gloria di entusiasmo utile anche per il campionato.

Lo Junior Torrazza di Ivan Cannalonga

LE PARTITE SEGUITE

BORGOVERCELLI - ACCADEMIA BORGOMANERO (ECCELLENZA A)

LA PIANESE - BAVENO (ECCELLENZA A) con servizio fotografico

PRO EUREKA - BORGARO (ECCELLENZA A) con servizio fotografico

CBS - PINEROLO (ECCELLENZA B) con servizio fotografico

CHISOLA - ATLETICO TORINO (ECCELLENZA B)

GIOVANILE CENTALLO - RIVOLI (ECCELLENZA B)

AGLIE' VALLE SACRA - JUNIOR TORRAZZA (COPPA SECONDA-TERZA CATEGORIA IVREA) con servizio fotografico