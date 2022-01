Il Bano ha i gol in Tasca: intervista all'attaccante dell'U19 azulgrana

Si respira aria di normalità sui campi della Lombardia: l'Eccellenza riparte a pieno regime dalla quarta giornata del girone di ritorno e in Promozione si disputano i primi recuperi, sul giornale in edicola troverete tutte le classifiche e i tabellini su carta o QR. Nel Girone A poker del Club Milano sul Verbano, Bertani all'esordio regala il derby all'Ardor Lazzate e infine Selpa tiene in vetta la Sestese. Per quanto riguarda il gruppo B, Rione torna a Pontelambro guidando gli Orange al tris esterno contro l'AlbinoGandino, Brighenti all'esordio sigla una doppietta. Lo Scanzo frena l'Offanenghese (in 10 dalla mezz'ora) sul risultato di 1-1, in chiusura il pokerissimo della Cisanese in casa del Sancolombano. Sabato si è invece disputata la finale di Coppa Italia Lombardia: il Ciliverghe di Sergio Volpi si è imposto 2-1 sul Mapello guidato da Joelson. In Serie D: nel Girone B va in fuga il Sangiuliano (3-1 sul Villa Valle) approfittando della "pareggite" delle dirette concorrenti Folgore Caratese, Casatese e Arconatese, con queste ultimeche si annullano a vicenda.

In Promozione a dominare la ripartenza è il Girone A con 5 partite disputate: l'Aurora Cantalupo stende 2-0 il Meda di Cairoli, la sfida tra Cas e Accademia Inveruno viene rinviata dopo 15' a causa dell'infortunio del direttore di gara. All'interno del B l'unica gara disputata è quella tra Arcadia Dolzago e Vibe Ronchese finita 0-0. 2 sole gare nel Girone E: Atletico CVS-Senna Gloria 0-0 e Casalpusterlengo-Paullese 1-0. Più movimento nel gruppo F con il pareggio per 2-2 tra Bressana e Città di Vigevano, vincono entrambe 2-0 Garlasco e Vistarino contro Robbio e Viscontea.

Per quanto riguarda le interviste questa settimana la redazione propone: per l'U19 Nazionale il tecnico della Caronnese Alessandro Munari, che lancia la sfida scudetto alla Castellanzese; inoltre Bugini esterno del Ponte San Pietro espone le sue ambizioni. Per la categoria Regionali invece conosciamo meglio Alessandro Capra, portiere del Castello Cantù per vocazione familiare, Alessandro Amato, il tecnico dal doppio ruolo tra U19 e Prima squadra, il fabbro della fucina di talenti di Vittuone. Ultima, ma certo non per importanza la storia di Tommaso Tasca, bomber del Sancolombano e profeta della prima vittoria stagionale. Infine lente d'ingrandimento sul Bm Sporting e la coppia d'oro Gazzola e Caroppi.

Per l'Eccellenza Girone A parla Frigerio della Sestese, il difensore classe 2000, tra i più positivi dell'andata. Nel Girone B l'analisi di Luca Maffioletti capocannoniere della Cisanese, riscattato recentemente dalla Virtus Ciserano Bergamo (10 gol e 8 assist per lui fin qui). In Promozione nel Girone A si parla del Cas Sacconago: il tecnico Gabriele Saporiti suona la carica per il girone di ritorno: crede nella salvezza. All'interno del gruppo E si parla di Ghidetti, il gatto tra i pali della Soresinese che sogna la promozione in Eccellenza.

Questi sono solo alcuni dei contenuti che troverai nel giornale cartaceo in edicola o nell’edizione digitale (disponibile dalle 5 del mattino di ogni lunedì) che trovi nella sezione ‘Edicola Digitale’ del nostro sito