La coppa va ad Agliè, in Eccellenza è pioggia di gol: domenica monstre per i Dilettanti

Possiamo tranquillamente dire che questa domenica ci siamo divertiti. Anche se con la sola Eccellenza in campo e la finale della Coppa Seconda/Terza Categoria d’Ivrea ne abbiamo viste di tutti i colori. 7 partite viste in totale, 4 pagine ricchissime e qualche chicca in più: a noi non resta che darvi qualche piccolo spoiler sul giornale in edicola lunedì

• Si parte con il girone A di Eccellenza a pagina 28: tris di partite viste (con una fotogallery all’orizzonte, restate sintonizzati!) e tanti sorrisi soprattutto per Pro Eureka, Baveno e Accademia Borgomanero, uscite vincitrici dai match seguiti dalla redazione. Benone la formazione di Sandro Siciliano contro il Borgaro, riuscendo a confezionare una prestazione pressoché perfetta; scatto importantissimo in zona salvezza per i lacuali di Rino Molle, giustizieri de La Pianese al Rava di Chivasso. Nelle altre partite sorride lo Stresa contro l'Alicese Orizzonti, salendo momentaneamente in vetta al girone (la Biellese a riposo) con a ridosso l'Oleggio, vittoriosa con fatica in casa contro la Dufour Varallo.

• A pagina 29 ecco il gruppo B di Eccellenza, con altre tre gare seguite (e un'altra fotogallery in cantiere): Chisola e Pinerolo fanno incetta di gol, segnandone 6 a testa rispettivamente contro Atletico Torino e CBS. Ottime prove per gli uomini di Meloni e Rignanese contro le formazioni torinesi, mettendo così in saccoccia due vittorie importanti per la corsa al primo posto e ai playoff. Sull'altro campo seguito il Rivoli si rilancia in campionato battendo la Giovanile Centallo in trasferta, grazie alle straordinarie prestazioni di Ba e Vero, trascinatori della banda di Nisticò. Colpiscono anche gli altri risultati: crollo clamoroso del Cuneo al Paschiero contro il Benarzole, che consente all'Acqui (vittorioso 3-0 sul Moretta) e allo stesso Chisola l'aggancio in vetta; strepitose prestazioni di Castellazzo e Lucento, autrici di pesantissime vittorie in chiave salvezza contro Albese e San Domenico Savio. Importante rilancio per l'Alba Calcio, che conferma il quarto posto battendo il Vanchiglia.

Pinerolo in festa dopo il momentaneo 1-1 (foto Cunazza)

• A pagina 30 spazio alla Promozione e al Premio Giovani: il recap sulla speciale classifica riguardo l'utilizzo dei fuoriquota, con i commenti delle società nelle prime posizione dei rispettivi gironi. Le parole di allenatori, direttori sportivi e presidenti raccolti dai responsabili dei gironi.

• A pagina 31 chiude la finale della Coppa Seconda/Terza Categoria di Ivrea: oltre alle emozioni della partita giocata ad Albiano d'Ivrea (con tanto di fotogallery della partita e della premiazione) una pagina dedicata al percorso di Agliè Valle Sacra e Junior Torrazza, arrivate all'atto finale dopo numerose fatiche. Il racconto dei protagonisti e del pomeriggio attraverso il nostro imperdibile servizio.

Vitaliano Giaquinto, allenatore dell'Agliè Valle Sacra, abbraccia la coppa appena vinta (foto Servidio)

