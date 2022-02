Partite a Pasqua e infrasettimanali: i nuovi calendari

Dopo una lunga attesa e un lungo susseguirsi di previsioni è arrivato il calendario dettagliato sul girone di ritorno di Giovanili Regionali e Dilettanti. La notizia più grossa è che per qualcuno toccherà giocare il sabato pasquale (il 16 aprile, ndr) e un infrasettimanale ad aprile, e che i playoff saranno quasi per tutti nel mese di giugno. Una scelta arrivata soprattutto per necessità, ma che accontenta molti nel mondo delle prime squadre: per questa stagione avremo una primavera ricchissima.

ECCELLENZA

Per l'unica categoria che non si è mai fermata sono poche le novità. Si prosegue senza sosta per tutto febbraio, marzo e aprile, con tanto di sabato di Pasqua (13ª giornata di ritorno) e infrasettimanale (mercoledì 27 aprile, 15ª giornata di ritorno). Si conclude la regular season l'8 maggio, mentre i playoff si terranno il 15 maggio e il 22 maggio (dal 29 maggio invece partiranno i playoff tra le seconde classificate di Eccellenza). I playout si terranno invece il 22 maggio.

PROMOZIONE

Il girone B di Promozione segue la falsariga tracciata dall'Eccellenza, visto lo stesso numero di squadre partecipanti. Le squadre del gruppo giocheranno sia il sabato di Pasqua che l'infrasettimanale del 27 aprile, in modo da terminare il girone di ritorno domenica 5 giugno. Anche gli altri gironi (A, C e D) termineranno il 5 giugno, ma senza giocare il 16 e il 27 aprile.

I playoff (in base a quante gare si disputeranno) sono stati fissati per il 12, il 15, il 19 e finale il 26 giugno, mentre i playout per il 12 giugno.

PRIMA CATEGORIA

Stesse date dei gironi della Promozione a 16 squadre. Si parte il 13 febbraio e si finisce il 5 giugno, senza infrasettimanali e senza partite pasquali. Per i playoff sono state scelte 6 date (12, 15, 19, 22, 26 e finale il 29 giugno), mentre per i playout in campo il 12 giugno.

SECONDA CATEGORIA

Un po' più di respiro nel calendario di Seconda Categoria, che finirà con qualche settimana d'anticipo rispetto alle altre categorie dei Dilettanti. Ancora 13 partite da giocare, con il calendario che si chiuderà il 15 maggio, eccezion fatta per il girone H che giocherà sabato 16 aprile, mercoledì 27 aprile e chiuderà il 22 maggio. Playoff ricchi: 6 giornate selezionate, con il primo turno calendarizzato per il 29 maggio e successivi per il 5, il 12, il 19, il 26 e infine per il 29 giugno.

UNDER 19 REGIONALE

13 giornate rimanenti per la Juniores, si ricomincia il 12 febbraio (con pausa il 16 aprile) e si finisce il 14 maggio con l'ultima giornata. Con l'annullamento della fase nazionale del campionato c'è meno fretta per terminare anche i playoff: si inizia sabato 21 maggio; doppia sfida delle semifinali sabato 28 maggio e sabato 4 giugno; finalissima l'11 giugno. I playout saranno invece sabato 21 maggio e sabato 28 maggio.

UNDER 18 REGIONALE

Anche in questo caso visto il numero diverso di squadre nei 4 gironi i calendari della regular season sono leggermente differenti. Per i gironi A, C e D si riprende il 13 febbraio e si termina il 1 maggio (senza giocare il sabato pasquale), mentre per il girone B ci sarà un infrasettimanale mercoledì 30 marzo e si scenderà in campo anche il 16 aprile, terminando poi l'8 maggio con le ulteriori giornate mancanti. 4 date selezionate per i playoff: da domenica 15 maggio a domenica 5 giugno, giorno della finale.

UNDER 17 E UNDER 15 REGIONALI

Per le "fasce piene" la notizia più grande è la presenza dell'infrasettimanale mercoledì 30 marzo, anche perché serve eleggere il Campione Regionale entro maggio per poi giocare a giugno la fase nazionale dei due campionati. Il girone di ritorno che inizierà nel weekend del 12-13 febbraio terminerà nel weekend del 7-8 maggio, con una pausa il 16 aprile.

Capitolo playoff: quarti di finale il 15 maggio, le semifinali si disputeranno tra il 22 e il 25 maggio (andata e ritorno) e la finalissima sarà domenica 29 maggio in campo neutro.

Capitolo playout: si risolveranno in due date, domenica 15 maggio e domenica 22 maggio.

UNDER 16 E UNDER 14 REGIONALI

Per le "fasce B" campionato più spalmato verso giugno. Le 13 giornate mancanti inizieranno il 12-13 febbraio e termineranno il 14-15 maggio, senza infrasettimanali e senza partite a Pasqua.

Capitolo playoff: quarti di finale nel weekend del 21-22 maggio, semifinali d'andata il 28-29 maggio e ritorno il 4-5 giugno, finalissima sabato 11 o domenica 12 giugno.

Capitolo playout: si risolveranno in due date, nel weekend del 21-22 maggio e nel weekend del 28-29 maggio.

CAMPIONATO UNDER 14 E UNDER 15 SECONDE SQUADRE

Per l'Under 15 si parte il 13 febbraio e si termina il 10 aprile, senza infrasettimanali nel mezzo. Per l'Under 14 si giocherà fino al 27 marzo, senza infrasettimanali.

CAMPIONATO UNDER 14 E UNDER 13 PRO

Per gli Under 14 il campionato terminerà il 10 aprile, mentre per gli Under 13 il 27 marzo.

ECCELLENZA FEMMINILE

Le 9 giornate rimanenti partiranno il 13 febbraio e termineranno il 10 aprile, senza turni infrasettimanali inseriti a cavallo delle domeniche calcistiche. Questo il quadro dei playoff per la promozione in Serie C e il calendario della Coppa Italia:

CAMPIONATI GIOVANILI FEMMINILI

UNDER 19: inizio il 13 febbraio, termine il 27 marzo (nessun infrasettimanale).

UNDER 17: inizio il 13 febbraio, termine il 13 febbraio (nessun infrasettimanale). Date dei playoff: domenica 20 marzo, domenica 27 marzo e domenica 3 aprile.

UNDER 15: calendario fitto e separato per i due gironi. Il gruppo A giocherà dal 13 febbraio fino a sabato 16 aprile, con tanto di infrasettimanale mercoledì 30 marzo. Il gruppo B giocherà dal 13 febbraio fino al 29 maggio, senza infrasettimanali.

