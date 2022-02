Dilettanti: Chisola d'autore, Biellese d'orrore. Nei recuperi brillano Valdruento e Mappanese

L'Eccellenza prosegue nel suo cammino, mentre Promozione, Prima Categoria e Seconda Categoria riprendono il proprio. Weekend dedicato ai recuperi delle partite lasciate per strada a dicembre 2021: ritmi un po' rallentati, ma nono mancati gli spunti interessanti. Benissimo le alessandrine in Promozione, ottima prova per Pancalieri, Valdruento e Torinese negli altri gironi. Festival del gol in Prima e Seconda Categoria.

• Eccellenza A e B (Pagine 32-33): La settimana dove sono crollate tutte le certezze possibili. La domenica "eccellente" ha visto clamorosi tonfi, come quello di Biellese e Cuneo, rallentate rispettivamente da Pro Eureka e Rivoli. Ma non solo loro: anche Stresa e Acqui non hanno fatto bottino pieno, nella giornata che ha visto sorridere tra le pretendenti alla promozione diretta solamente il Chisola, ora capolista solitaria del girone B. Due pagine dedicate alla 20ª giornata di campionato.

• Promozione A-B-C-D (Pagine 34-35): finalmente riparte anche la Promozione, in campo con i recuperi delle ultime giornate del 2021. 11 partite giocate, con le torinesi rimandate nel girone D e con Torinese e Sanmauro che danno spettacolo di agonismo al Domino's Center di via dei Gladioli. 3 partite seguite e due pagine imperdibili.

• Prima Categoria B-C-D-E (Pagina 36): Recuperi anche per la Prima, soprattutto per il girone C quasi totalmente in campo. Nel gruppo D pareggiano Caselette e Collegno Paradiso, mentre nel gruppo E il Villastellone supera il Moncalieri per 3-1 nel derby.

• Seconda-Terza Categoria (Pagina 37): In campo i gironi C ed E di Seconda e la Coppa Seconda-Terza di Torino. Ottime risposte per Virtus Ciriè e Fiano Plus, l'Agliè fa sentire le fatiche di coppa e pareggia ad Aosta contro l'Aosta 511. Vittoria in trasferta per il Pecetto nel match di coppa contro il SL Santena.

• Under 19 regionale (Pagine 38-39): Doppia pagina dedicata alla Juniores e ai recuperi. Buona ripartenza per Borgaro e Area Calcio, prima gioia per il Vallorco, vittorioso nello scontro salvezza contro la Crescentinese. Acqui: riprende la marcia verso il primo posto del gruppo E.

Il giornale lo trovi in edicola o dal lunedì mattina nella nostra Edicola Digitale (qui il link alla sezione abbonamenti).

LE PARTITE SEGUITE

ECCELLENZA

• GIRONE A: Borgaro-Verbania

• GIRONE A: Settimo-La Pianese

• GIRONE B: Rivoli-Cuneo Olmo

PROMOZIONE

• GIRONE A: Santhià-Valduggia

• GIRONE B: Torinese-Sanmauro

• GIRONE C: Carignano-Sommariva

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C: CNH Industrial-CG Aosta

GIRONE D: Caselette-Collegno Paradiso

SECONDA CATEGORIA

GIRONE E: Beiborg-Giaveno Coazze

UNDER 19 REGIONALE

• GIRONE A: Borgovercelli-LG Trino

• GIRONE B: Vallorco-Crescentinese

• GIRONE C: Rivoli-Paradiso

• GIRONE D: Caraglio-Busca

• GIRONE E: Nichelino Hesperia-Acqui